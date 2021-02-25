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IKEA зробила самовивіз платним: до 30 кг — 39 грн, більше 30 кг — 59 грн

IKEA зробила самовивіз платним: до 30 кг — 39 грн, більше 30 кг — 59 грн

IKEA зробила самовивіз платним: до 30 кг — 39 грн, більше 30 кг — 59 грн


IKEA тишком-нишком внесла суттєві зміни в політику видачі замовлень з власних пунктів видачі — ще донедавна безплатна доставка товарів для самостійного вивозу стала платною. Помітити оголошення про ці суттєві зміни на сайті українського онлайн-магазину IKEA практично неможливо. Тобто, по суті, ввівши плату за доставлення до власних пунктів видачі товарів, IKEA зробила цей самий самовивіз платним.

Хай там як, самовивіз в IKEA тепер платний, а тарифи та умови наступні:

Вартість доставлення у пункти видачі:

  • Замовлення до 30 кг — 39 грн
  • Замовлення понад 30 кг — 59 грн

Вартість доставлення у поштомати також складає 39 грн. Послуга «Комплектування замовлення» надається лише для онлайн-покупок. Замовлення знаходитиметься у поштоматі або пункті видачі протягом 3 днів, після чого його буде повернено на склад.

Більш детально про умови та адреси пунктів видачі можна дізнатись на офіційному сайті IKEA.

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