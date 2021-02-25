IKEA зробила самовивіз платним: до 30 кг — 39 грн, більше 30 кг — 59 грн





IKEA тишком- нишком внесла суттєві зміни в політику видачі замовлень з власних пунктів видачі — ще донедавна безплатна доставка товарів для самостійного вивозу стала платною. Помітити оголошення про ці суттєві зміни на сайті українського онлайн-магазину IKEA практично неможливо. Тобто, по суті, ввівши плату за доставлення до власних пунктів видачі товарів, IKEA зробила цей самий самовивіз платним.

Хай там як, самовивіз в IKEA тепер платний, а тарифи та умови наступні: