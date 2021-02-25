IKEA зробила самовивіз платним: до 30 кг — 39 грн, більше 30 кг — 59 грн
IKEA тишком-
Хай там як, самовивіз в IKEA тепер платний, а тарифи та умови наступні:
Вартість доставлення у пункти видачі:
- Замовлення до 30 кг — 39 грн
- Замовлення понад 30 кг — 59 грн
Вартість доставлення у поштомати також складає 39 грн. Послуга «Комплектування замовлення» надається лише для онлайн-покупок. Замовлення знаходитиметься у поштоматі або пункті видачі протягом 3 днів, після чого його буде повернено на склад.
Більш детально про умови та адреси пунктів видачі можна дізнатись на офіційному сайті IKEA.