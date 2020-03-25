Илон Маск хочет, чтобы Tesla создала домашнюю систему климат-контроля, способную общаться с автомобилем для повышения эффективности





В скором времени в перечне предложений Tesla для домохозяйств может появиться HVAC система (Heating, Ventilation, & Air Conditioning – саморегулируемая система отопления, вентиляции и кондиционирования), которая расширит сферу применения режима Bioweapon Defense Mode на дома клиентов. Напомним, данный режим доступен в электромобилях Tesla, и он позволяет существенно улучшить качество воздуха в салоне. В серии публикаций в Twitter Илон Маск заявил, что хотел бы, чтобы Tesla создала тихую и эффективную HVAC систему с системой контроля влажности и HEPA-фильтром.

Судя по сообщениям Маска, HVAC блоки Tesla будут оснащены некоторыми новыми и полезными функциями, среди которых функция контроля влажности и HEPA-фильтр (вид воздушных фильтров высокой эффективности). Эти функции, вероятно, оценят домовладельцы во всём мире, учитывая, что домашние HEP-фильтры и очистители воздуха стали популярными приборами в нескольких регионах мира. Если Tesla сможет разработать HEPA-фильтр, который можно будет использовать для всего дома, это позволит улучшить качество жизни многих людей, особенно тех, кто страдает аллергией.

Но это ещё не всё. Маск также предположил, что будущая HVAC-система Tesla может быть спроектирована таким образом, чтобы она могла обмениваться данными с электромобилем домовладельца. Таким образом, дом может установить влажность и температуру в соответствии с желаемыми настройками своих владельцев накануне их прибытия. Помимо того, что это полезная умная функция, она также позволяет блоку HVAC не тратить лишнюю энергию. Маск даже упомянул, что для повышения общей эффективности также может использоваться конденсат блока HVAC для других нужд.

Отметим, это не первый случай, когда Илон Маск говорит о HVAC системе для домов потребителей. Он упоминал о подобном решении ещё в 2018 году. Тогда он не говорил о конкретном HVAC блоке, а о концепции Tesla Smart Home, которая включает эффективную и интеллектуальную систему кондиционирования. Такая система, говорил Маск тогда, могла бы предугадывать появление владельца и устанавливать нужную температуру воздуха именно в тех комнатах, которые, вероятнее всего, будут использоваться. Причём, эти функциональные возможности приписывались базовому решению, а не «гениальному дому».

Илон Маск не уточнил, когда следует ожидать появления домашних HVAC систем от Tesla.

Источник: teslarati