Илон Маск подтвердил, что новые Model S и Model X будут предлагаться только со штурвалом — версий с рулем Tesla выпускать не собирается





Глава Tesla Илон Маск положил конец обсуждениям о возможности выпуска версий новых Model S и Model X с классическим рулем вместо спорного штурвала — на вопрос о добавлении соответствующей опции он прямо дал отрицательный ответ.

Новая Tesla Model S — Plaid — поступила в продажу в начале месяца и принесла множество технических улучшений и внешних изменений (основные касаются дизайна салона). Пожалуй, самое заметное и обсуждаемое новшество — U-образный штурвал (как у гоночных болидов Формулы-1) с сенсорными кнопками, который заменил традиционное рулевое колесо. Реакция на это решение ожидаемо оказалась смешанной: часть клиентов без ума от штурвала, а часть оказалась недовольна. До этого момента в сети витали надежды, что Tesla еще может предложить в качестве опции привычный руль вместо штурвала. Но в одном из твитов треда с обсуждением превью Tesla Model S Plaid от знаменитого техноблогера Маркеса Браунли Илон Маск ясно дал понять, что компания не собирается делать версии с рулем для новейших Model S и Model X 2021 года выпуска.

No — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2021

Иначе говоря, Tesla полностью уверена, что решение со штурвалом вместо руля — единственное правильное. Ранее Илон Маск рассказывал, что Tesla уже работает над более прогрессивным рулевым управлением, но система будет готова к внедрению только через несколько лет.

В своем превью Model S Plaid техноблогер Маркес Браунли назвал ошибочным решение с сенсорными переключателями вместо физических кнопок, а также раскритиковал подход Tesla с переизобретением рулевого колеса. По мнению блогера, автопроизводителя не следовало менять то, что можно было сохранить, например, переносить гудок с привычного места (по центру руля) на новое (кнопка на правой части штурвала).