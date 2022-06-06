Илон Маск пригрозил отказаться от покупки Twitter из-за «нарушения» соглашения

Илон Маск обвинил сервис микроблогов Twitter в нарушении условий соглашения о покупке компании за $44 млрд. И в связи с этим он пригрози расторгнуть соглашение.

Команда юристов Маска отправила в Twitter письмо, в котором говорится, что администрация сервиса не предоставила ему информацию о проблеме со спам-ботами. При этом Маск имеет право на получение этой информации в соответствии с соглашением о покупке. В письме говорится, что компания «активно сопротивляется и нарушает его права на информацию». Из-за этого Маск может решить «не совершать сделку» из-за предполагаемого нарушения контракта.

Маск на протяжении нескольких недель жаловался на проблему спам-ботов в Twitter. В середине мая он заявил, что сделка «отложена» из-за его опасений по поводу ботов, и она «не может продвигаться», пока Twitter не докажет точность подсчёта спама.

Но только сейчас Маск сделал официальную угрозу отказаться от приобретения. Большинство его предыдущих жалоб было высказано в твитах и ​​интервью. Аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвз написал, что письмо указывает на то, что Маск «надеется отказаться от сделки».

В Twitter пока не прокомментировали эту ситуацию.

По оценкам Twitter, менее 5% ежедневных пользователей используют спам-аккаунты. По другим данным, этот показатель значительно выше.

Источник: The Verge