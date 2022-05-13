Илон Маск сообщил, что соглашение с Twitter приостановлено до выяснения деталей о фейковых аккаунтах. Акции соцсети обвалились на 20%

Американский миллиардер Илон Маск в конце апреля сообщил о покупке Twitter за 44 млрд долларов. Но 13 мая он заявил о приостановке сделки. Процесс возобновится, как только будет получена информации о числе фейковых и спам-аккаунтов в микроблоге (оно не должно превышать 5% от общего количество зарегистрированных пользователей). Об этом Маск написал у себя в Twitter.

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«Сделка по Twitter временно приостановлена ​​в ожидании подробностей, подтверждающих расчеты, согласно которым спам/фальшивые учетные записи действительно составляют менее 5% пользователей», — говорится в публикации.

На фоне этой новости акции соцсети упали более чем на 20% на предрыночных торгах, пишет The Times.

По данным Reuters, Twitter оценил количество фальшивых или спам-аккаунтов в менее чем 5% от общего количества монетизируемых ежедневных активных пользователей (по состоянию на первый квартал 2022 года). Всего у микроблога по состоянию на этот период было 229 миллионов пользователей, которым показывалась реклама.

Информация получила публичную огласку через несколько дней после того, как генеральный директор Tesla Илон Маск написал в Twitter, что одним из его приоритетов будет удаление «спам-ботов» с платформы.

В заявлении Twitter сказано, что соцсеть столкнулась с рядом рисков и «потенциальной неопределенностью в отношении планов и стратегии на будущее».

Закрытие сделки по покупке Маском соцсети ожидается до 24 октября 2022 года. Если она сорвется по вине предпринимателя, ему придется заплатить 1 млрд долларов.