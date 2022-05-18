Исследование: 23% подписчиков Илона Маска в Twitter — фейковые либо спам-аккаунты. А 19,42% активных за последние 90 дней учетных записей микроблога — боты

Две исследовательские группы проанализировали подписчиков миллиардера Илона Маска в Twitter и пришли к выводу, что, вероятно, 23% из них являются поддельными или спам-аккаунтами. Ситуация у президента США Джо Байдена еще хуже: 50%. А в целом 19,42% активных за последние 90 дней учетных записей микроблога являются ботами.

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Анализ SparkToro и Followerwonk основан на 17 критериях, которые могут указывать на подозрительные учетные записи. Исследование проводилось с 13 по 15 мая на пяти наборах данных, включая различные активные и неактивные учетные записи. Всего — 44 058 общедоступных учетных записей Twitter, активных за последние 90 дней. Эти учетные записи были выбраны случайным образом машиной из более чем 130 миллионов общедоступных активных профилей.

«Наш анализ показал, что 19,42% учетных записей, что почти в четыре раза превышает оценку Twitter за четвертый квартал 2021 года, соответствуют консервативному определению фейковых или спам-аккаунтов», — сказано в отчете.

Согласно аудиту, более 23,42% из 93 миллионов подписчиков миллиардера Илона Маска в Twitter, вероятно, являются фальшивыми или спам-аккаунтами. Более того, 70,23% фолловеров селебрити вряд ли могут считаться активными и видеть его твиты.

Проанализировав подписчиков Маска, они обнаружили, что 73% имеют в своих профилях ключевые слова, связанные со спамом, и что 71% используют местоположения, которые не соответствуют ни одному известному географическому названию. По словам аналитиков, 41% этих учетных записей используют отображаемые имена, соответствующие шаблонам спама. Примечательно, что 69% неактивны более 120 дней. 83% подписчиков Маска имеют «подозрительно небольшое количество подписчиков». Но все оценки сделаны специальным алгоритмом, который учитывает как количество твитов каждого аккаунта, так и дату их создания.

С другой стороны, Twitter определяет монетизируемых (которым показывается реклама) ежедневно активных пользователей как «людей, организации или другие учетные записи, которые вошли в систему или были иным образом аутентифицированы и получили доступ к Twitter в любой день». И руководство компании заявило, что количество спам-аккаунтов составляет не более 5%. В то же время Илон Маск, который хочет купить Twitter дешевле ранее заявленных 44 миллиардов долларов, оценил количество ботов на уровне 20%.

Он уже отреагировал на исследование SparkToro и Followerwonk, в котором сказано, что 49,3% подписчиков президента США являются фейковыми.