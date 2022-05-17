Илон Маск допустил приобретение Twitter дешевле $44 млрд из-за занижения количества спам-аккаунтов в отчетах компании

Илон Маск намекнул, что стоимость поглощения Twitter (заявленная ранее сумма — 44 миллиарда долларов) может быть пересмотрена. «Не исключена» сделка по более низкой цене, сообщило агентство Bloomberg.

Свой комментарий он дал во время выступления на саммите, организованном Чаматом Палихапития, Джейсоном Калаканисом, Дэвидом Саксом и Дэвидом Фридбергом для их подкаста «All-In».

На фоне этой информации стоимость акций соцсети упала на 8%, так как инвесторы опасаются, что Маск откажется от своего соглашения о приобретении компании за 44 миллиарда.

Как сообщило издание New York Post со ссылкой на собственные источники, SpaceX планирует продать свои акции избранной группе покупателей, и есть предположение, что Илон Маск является продавцом. Вырученные средства могут пойти на покупку Twitter. Согласно федеральным документам, по состоянию на август 2021 года миллиардер владел 44% акций компании. По данным издания, SpaceX собирается запросить 70 долларов за акцию — на 25% больше, чем было во время предыдущей продажи ценных бумаг.

Ранее акции Twitter упали на 20% после того, как Маск заявил о приостановлении сделки по приобретению соцсети на время ее проверки. Ожидается, что спам/фальшивые учетные записи составляют менее 5% ежедневно активных пользователей. Маск же подсчитал, что фейковые пользователи составляют не менее 20%.

А недавно он раскритиковал публикацию главного исполнительного директора Twitter Парага Агравала. Последний написал, что оценка соцсети количества спам-аккаунтов не может быть выполнена извне из-за необходимости использовать частную информацию (которой компания не может делиться). А кроме того, извне невозможно узнать, какие учетные записи учитываются как mDAU (число монетизируемых ежедневно активных пользователей).