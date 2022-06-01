Илон Маск устроил в Twitter перепалку с сатирическим сайтом о видеоиграх Hard Drive после того, как «стащил» у него мем (обрезал водяной знак)

30 мая Илон Маск опубликовал в Twitter скриншот заголовка новости с игрового сатирического сайта Hard Drive о том, что зашифрованное письмо известного серийного убийцы Зодиака смогли расшифровать, открыв в медиаплеере VLC. Вот только миллиардер обрезал изображение так, что на картинке не оказалось водяного знака — названия издания.

В ответ журналисты Hard Drive написали: «Эй, я дам тебе лошадь, если ты перестанешь обрезать наше название в наших статьях».

Маск попытался отшутиться тем, что это не он редактировал картинку.

«Если вы делаете что-то похожее на мем, и кто-то (не я) обрезает на нем ваше имя, ну что ж, значит, такова жизнь. Кроме того, этот мем лишь на 6 из 10, поэтому будьте поскромнее. Бескорыстное творчество анонимных мемоделов — вот, чем действительно стоит восхищаться», — написал миллиардер.

Hard Drive отправил бизнесмену шуточную новость с заголовком «Илон Маск признался, что хочет полететь на Марс, потому что там его пока никто не ненавидит». Руководитель SpaceX юмор не оценил.

«Не так смешно, как худший выпуск Saturday Night Live. Такая шутка способна отрезвить пьяного. Постарайтесь лучше», — съязвил Маск.

В Hard Drive припомнили, как в 2021 году бизнесмен сам был ведущим выпуска вечернего шоу Saturday Night Live (SNL), где нарядился в Варио — злого аналога Марио.

«Ну, ты ведь эксперт в худших выпусках SNL», — ответили журналисты, прикрепив фото Маска.

Когда все-таки за справедливость и авторское право начали выступать подписчики миллиардера, он попросту взял и удалил первоначальный твит. Перепалка Маска и Hard Drive попала в тренды Twitter. Поэтому о «краже» мема начали писать даже деловые издания, включая Business Insider.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX заплатила стюардессе 250 тысяч долларов в 2018 году за отзыв жалобы на сексуальное домогательство Маска. Женщина утверждала, что миллиардер предложил ей лошадь в обмен на сексуальную услугу в 2016 году.

Издание Hard Drive завершило спор с Маском, опубликовав весьма сардоническую статью под названием: «Hard Drive извиняется перед Илоном Маском за то, что слишком сильно на него набросился».

В марте 2021 года миллиардер также негативно высказался в отношении сатирического новостного сайта The Onion. Этому предшествовала шутка о том, что Маск из Южной Африки разбогател благодаря апартеиду.