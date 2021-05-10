Илон Маск на Saturday Night Live — шутки о Dogecoin (и реальный запуск лунного кубсата DOGE-1 за токены), пародия на Super Mario и скетч про марсианина Чада

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Глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал ведущим выпуска юмористического телешоу Saturday Night Live (главное сатирическое шоу в США), которое вышло 8 мая на телеканале NBC и впервые транслировалось в прямом эфире на YouTube одновременно в США и еще 100 странах по всему миру. Вкратце рассказываем, чем запомнился SNL с Илоном Маском.

Что примечательно, подавляющее большинство российских и украинских СМИ сосредоточили внимание на вступительной речи бизнесмена, в которой он заявил, что страдает синдромом Аспергера. Но самое главное в этом выпуске — шутки, скетчи и пародии.

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И как же без шуток о Dogecoin «собачий отец» Илон Маск в роли финансового эксперта Ллойда Остертага

К слову, первоапрельская шутка о том, что SpaceX собирается буквально отправить Dogecoin на Луну (в буквальном смысле, кодовая фраза «To the Moon» используется для массовой скупки токенов Dogecoin в стремлении отправить криптовалюту «в космос») оказалась не шуткой вовсе.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021

SpaceX теперь принимает оплату в Dogecoin — в рамках эксклюзивного контракта с Geometric Energy Corporation, которая выбрала Falcon 9 для запуска своего кубсата DOGE-1, предназначенного для составления «лунно-пространственного интеллекта» (что бы это не означало) с помощью бортовых камер и датчиков. Спутник будет запущен в первом квартале 2022 года, а вся сумма контракта будет оплачена токенами Dogecoin.

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Зарисовка в клинике «Поколения Z», где Маск в образе врача беседует с «типичными» подростками на сленге.

Илон Маск — продюсер исландского ТВ-шоу

Если вы все же хотите узнать о синдроме Аспергера у Илона Маска, то вот:

Во вступительной речи Илон Маск признался, что страдает синдромом Аспергера — это один из видов расстройств аутистического спектра. Люди с синдромом Аспергера нередко испытывают сложности с социализацией и невербальной коммуникацией, из-за чего их часто считают странными. При этом у них нет заметного отставания в развитии речи и интеллекта.

«Мое выступление сегодня — историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с Аспергером. По крайней мере первым, кто в этом признался». Илон Маск, глава Tesla и SpaceX

Предприниматель также обратился к тем, кого могли задеть его неоднозначные заявления и шутки в соцсетях.