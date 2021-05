Илон Маск на Saturday Night Live — шутки о Dogecoin (и реальный запуск лунного кубсата DOGE-1 за токены), пародия на Super Mario и скетч про марсианина Чада

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск стал ведущим выпуска юмористического телешоу Saturday Night Live (главное сатирическое шоу в США), которое вышло 8 мая на телеканале NBC и впервые транслировалось в прямом эфире на YouTube одновременно в США и еще 100 странах по всему миру. Вкратце рассказываем, чем запомнился SNL с Илоном Маском.

Что примечательно, подавляющее большинство российских и украинских СМИ сосредоточили внимание на вступительной речи бизнесмена, в которой он заявил, что страдает синдромом Аспергера. Но самое главное в этом выпуске — шутки, скетчи и пародии.

К слову, первоапрельская шутка о том, что SpaceX собирается буквально отправить Dogecoin на Луну (в буквальном смысле, кодовая фраза «To the Moon» используется для массовой скупки токенов Dogecoin в стремлении отправить криптовалюту «в космос») оказалась не шуткой вовсе.

SpaceX is going to put a literal Dogecoin on the literal moon

— Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2021