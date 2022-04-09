Илон Маск: в 2023 году будет «массовая волна новых продуктов», Tesla наконец выпустит Cybertruck, Roadster и Semi

После переноса сроков выхода практически всех новых автомобилей в течение последних нескольких лет Илон Маск установил для Tesla чёткие сроки запуска производства Cybertruck, Roadster и Tesla Semi. Все они выйдут в 2023 году.

Длительное время у Tesla модельный ряд электромобилей Tesla остаётся практически неизменным. Потребителям предлагаются модели Model S, Model 3, Model X и Model Y. Хотя на протяжении последних лет автопроизводитель анонсировал несколько новых моделей, их выпуск откладывался.

Так, ещё Еще в 2017 году Tesla анонсировала электрический грузовик Tesla Semi и Roadster следующего поколения. Они должны были выйти на рынок в 2019 и 2020 годах, соответственно. Но и в 2022 году их производство всё ещё не началось. В 2019 году Tesla анонсировала Cybertruck и заявила, что автомобиль выйдет на рынок в 2020 году. Но его выход переносился несколько раз.

Представляя обновлённую дорожную карту продуктов в январе, генеральный директор Илон Маск заявил, что Tesla не будет запускать новый автомобиль в 2022 году. Вместо этого компания сосредоточится на масштабировании производства существующих моделей. Выход Cybertruck и Roadster были предварительно перенесены на 2023 год. Во время проведения мероприятия Cyber ​​Rodeo Илон Маск был уже более конкретным.

«Производство Cybertruck начнётся в следующем году. Мы будем выпускать Roadster и Semi. Всё это будет. В этом году всё дело в расширении масштабов, а в следующем году будет массовая волна новых продуктов», — заявил Маск.

Дополнительно на мероприятии Cyber Rodeo Илон Маск объявил о планах компании создать новый футуристический электромобиль в качестве «специального роботакси», а также начать производство робота-гуманоида Optimus.

Источник: electrek