Илон Маск пообещал создать футуристичное беспилотное такси, но не уточнил сроки выпуска

На открытии нового завода Tesla в Техасе, который обошелся автопроизводителю в $1,1 млрд, Илон Маск сделал ряд громких заявлений. Он пообещал запустить бета-версию «Full Self-Driving» (FSD) для водителей в Северной Америке в этом году и объявил о планах создать автоматизированное беспилотное такси.

Tesla расширит возможности FSD, которая будет помогать водителям ориентироваться на дороге. Система обойдется в дополнительные $12 тыс, за которые владельцы электромобилей получат больше функций. Каких именно, Илон Маск не уточнил, но программа точно не сделает автомобили автономными и потребует контроля водителя.

Миллиардер пообещал, что полностью беспилотные авто все равно появятся, и первыми станут такси, которые будут «выглядеть футуристично».

«Огромный масштаб. Полное автономное вождение. Будет специальное роботакси». Илон Маск

Основатель Tesla еще в 2019 обещал запуск подобных такси к 2020 году в некоторых регионах США, но планы не были осуществлены. Теперь Маск не называет конкретных сроков.

Миллиардер также упомянул Cybertruck и робота-гуманоида Optimus, которых начнут производить в следующем году. Еще один электромобиль компании – Model Y – будут собирать на заводе в Техасе и планируемая мощность — до полумиллиона автомобилей в год. По словам Маска, завод в этом штате станет самым крупным в США.

Аналитики считают, что новые заводы в Техасе и Берлине могут столкнуться с проблемами наращивания производства. Тем не менее, Маск заявил, что Tesla упростила сборку автомобилей, сделав ее модульной – из трех основных частей.

Завод в Шанхае, установивший рекорд по поставкам электромобилей в первом квартале, испытывает проблемы из-за нового всплеска COVID-19 в Китае. Завод даже остановил производство на несколько дней.

Презентация нового завода прошла после новости о покупке Илоном Маском 9% акций Twitter.