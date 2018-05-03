Илон Маск заявил, что кроссовер Tesla Model Y станет производственной революцией и пообещал отчитываться о безопасности функции Autopilot

В предыдущей новости, посвященной публикации финансового отчета Tesla за минувший квартал, мы упомянули, что основатель и глава Tesla Илон Маск во время конференц-звонка с инвесторами не захотел отвечать на вопросы о капитализации и планах поставок Model 3. Зато охотно поговорил на другие, не столь «скучные» темы, сделав ряд весьма интересных заявлений, в том числе касательно будущего кроссовера Tesla Model Y.

Маск отметил, что Tesla пока не делала никаких серьезных капиталовложений в Model Y и лишь немного потратилась на раннюю разработку проекта. Но уже сейчас глава Tesla без лишней скромности заявляет, что Tesla Model Y станет настоящим прорывом с точки зрения производства.

«Я думаю, что Model Y станет производственной революцией», – отметил Маск, добавив, что этот автомобиль будет «невероятен с точки зрения конструкции».

Ранее Маск, обсуждая Model Y, говорил об упрощенной электрической схеме и отказе от традиционного 12-вольтового свинцово-кислотного аккумулятора, который запитывает вспомогательные системы. Это должно помочь добиться существенного сокращения суммарной длины прокладываемой электропроводки, снизить затраты на производство и упростить сам процесс. Изначально для Model Y разрабатывалась новая платформа, но затем Маск решил отказаться от этой идеи и использовать платформу Model 3, чтобы максимально ускорить выпуск автомобиля. Также известно, что Model Y получит двери Falcon Wing, являющиеся уникальной особенностью старшей модели Model X.

В прошлом месяце Илон Маск назвал слишком большую автоматизацию в качестве одной из причин, мешающих наращивать выпуск Tesla Model 3. Сейчас он выделил конкретного робота-виновника под условным обозначением Flufferbot, этот робот отвечает за укладку стекловолоконных матов поверх блоков аккумуляторных батарей автомобилей. Маск сказал, что большая часть производственных процессов на заводе автоматизирована и, судя по всему, от роботов отказываться не планируется, но для Model Y будут учтены все ошибки и сам процесс будет организован более грамотно.

Недавние сообщения о более раннем старте производства в ноябре 2019 года не подтвердились. По словам Маска, производство Model Y начнется не раньше начала 2020 года. Завод компании во Фримонте полностью загружен и производить Model Y точно будут где-то в другом месте. Где именно, Маск пока не говорит.

Также во время конференц-звонка Маск сделал еще одно объявление, касающееся функции Autopilot. В частности, теперь Tesla ежеквартально будет публиковать еще и отчеты, посвященные работе автопилота автомобилей Tesla. Увы, никаких подробностей касательно содержания отчета Маск не предоставил, а в Tesla отказались от комментариев по данному вопросу. Но до этого момента производитель никогда не публиковал данные о работе функции в открытом доступе, так что это достаточно крупное изменение.

Вне всякий сомнений, это шаг связан с недавним смертельным ДТП при участии автомобиля Tesla Model X. Напомним, автомобиль двигался в режиме автопилота и по неизвестным причинам врезался в отбойник. Расследование этой аварии, от которой Tesla отстранили, до сих не завершено.

По словам Маска, ежегодно в ДТП по всему миру гибнет около 1,2 млн человек, но СМИ не пишут ни об одном из этих случаев, но стоит самоуправляемому авто попасть в ДТП, как новость об этом сразу появляется на всех сайтах. При этом масс-медиа зачастую освещают только негативную сторону вопроса, пренебрегая данными о том, насколько на самом деле безопасными являются самоуправляемые авто. И проблема в том, как отмечает Маск, что регуляторы разных стран прогибаются под давлением общественности и СМИ. А укоренение ложного впечатления, что автопилот – небезопасен, в конечном итоге только сделает все еще хуже.

Опасения Маска можно понять, ведь введение ограничений и ужесточение законодательства в области самоуправляемых авто, угрожает его бизнесу. Напомним, еще летом 2016 года бизнесмен представил миру вторую часть своего стратегического плана развития Tesla на следующие 10 лет, куда в числе прочего входит полноценный автопилот и запуск сервиса совместного пользования электромобилями. Сейчас Tesla планирует запустить полноценный автопилот и упомянутый сервис в конце 2019 года.

Источник: The Verge (1 и 2)