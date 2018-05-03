Третий квартал подряд Tesla завершает рекордными убытками

Компания Tesla в числе прочих отчиталась за первый квартал 2018 финансового года, который для знаменитого производителя электромобилей стал рекордным, во многих отношениях.

За отчетный период производитель выручил $3,4 млрд, что значительно превосходит результат годичной давности, когда выручка составляла $2,7 млрд. Вместе с тем, в минувшем квартале Tesla также израсходовала больше денег, чем когда-либо. Как результат, убытки компании достигли самого высокого значения за всю ее историю – $785 млн. Для сравнения, в первом финансовом квартале 2017 года чистый убыток составил $397,1 млн.

Глава Tesla Илон Маск и ее финансовый директор Дипак Ахьюджа во время телефонной конференции с аналитиками в среду заверили, что компания станет прибыльной уже в третьем квартале. Более того, Илон Маск сделал акцент на том, что сделать это удастся без каких-либо дополнительных инвестиций на протяжении всего года. Достичь этой цели в числе остального поможет своего рода реорганизация и реструктуризация, которую планируется провести уже в этом месяце. По словам Маска, количество сторонних компаний-подрядчиков, с которыми работает Tesla, вышло из-под контроля. Иными словами, Маск хочет навести порядок и убрать лишних из цепочки поставок.

Тем временем, денег на счетах компании становится все меньше. Если по состоянию на начало года в распоряжении Tesla было $3,4 млрд в денежных средствах и их эквивалентах, то сейчас финансовый резерв составляет $2,7 млрд. Впрочем, все закономерно, взлетов не бывает без падений, особенно, когда пытаешься выпустить качественный и стильный электромобиль для массового покупателя и одновременно делаешь еще множество вещей.

И пока Tesla продолжает пробираться через все девять кругов своего «производственного ада» с Model 3 общее количество заказов на этот электромобиль остается выше 450 тыс. То есть, либо большинство смирилось с задержками в 6-9 месяцев от изначально озвученных сроков поставок, либо Tesla привлекает новых клиентов, замещая отмененные заказы новыми.

Но, как бы там ни было, сейчас Tesla делает все, чтобы как можно быстрее выйти на нужный темп производства. Напомним, в прошлом месяце стало известно, что, помимо внесения улучшений в работу автоматики на заводе Tesla наймет еще рабочих и начнет собирать автомобили в режиме 24/7. Все это должно помочь компании выйти на производство шести тысяч машин в неделю уже к концу июня.

Отчет о количестве произведенных и поставленных автомобилей в минувшем квартале Tesla опубликовала еще месяц назад, и мы уже успели его изучить. Напомним, за три месяца было произведено 34 494 автомобиля (24 728 седанов Model S и кроссоверов Model X и 9 766 седанов Model 3), что на 40% больше, нежели кварталом ранее. Поставки автомобилей за первый квартал составили 29 980 машин: 11 730 Model S, 8 180 Model 3 и 10 070 Model X. Еще 2040 автомобилей Model 3 на конец отчетного периода находились на пути к покупателям.

Можно еще отметить успехи Tesla на других фронтах. Так, направление, связанное с выпуском солнечных панелей и аккумуляторов, принесло вдвое больше денег ($410 млн), чем за аналогичный период годом ранее, тогда как в квартальном выражении рост выручки составил 38%. Да, на фоне почти $3 млрд, которые генерирует основной автомобильный бизнес, этот результат кажется весьма скромным. Но это все же стало дополнительным источником дохода и финансовым «буфером» для Tesla, причем еще за долго до того, как компания начала поставки своих «солнечных крыш» Solar Roof.

Основатель Tesla Илон Маск во время конференц-звонка с инвесторами отказался отвечать на вопросы о капитализации компании и планах поставок Model 3, назвав их «глупыми», «скучными» и «не крутыми».

Впрочем, это не вдохновило акционеров компании, ценные бумаги которой на вечерних биржевых торгах подешевели примерно на 4,5%, до $287,46.

Источник: Tesla и The Verge