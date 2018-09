Илон Маск представил обновленный проект ракеты-носителя BFR и космического корабля BFS для полетов к Марсу и путешествий по всей Солнечной системе

На сегодняшней пресс-конференции основатель и глава SpaceX Илон Маск не только раскрыл личность первого туриста для будущего путешествия вокруг Луны на многоразовой ракете BFR (Big Falcon Rocket), но и рассказал о том, что изменилось в самой ракете-носителе с момента ее первоначального анонса в виде концепта год назад. Отметим, что SpaceX уже в третий раз вносит изменения в конструкцию системы с момента анонса первоначальной концепции в 2016 году.

SpaceX has completed over 60 launches to-date and has the world’s only reusable orbital class rockets and spacecraft—capable of launching to space, returning to Earth, and flying again. pic.twitter.com/0rjinzNHyb

— SpaceX (@SpaceX) September 18, 2018