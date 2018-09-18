Илон Маск представил обновленный проект ракеты-носителя BFR и космического корабля BFS для полетов к Марсу и путешествий по всей Солнечной системе

На сегодняшней пресс-конференции основатель и глава SpaceX Илон Маск не только раскрыл личность первого туриста для будущего путешествия вокруг Луны на многоразовой ракете BFR (Big Falcon Rocket), но и рассказал о том, что изменилось в самой ракете-носителе с момента ее первоначального анонса в виде концепта год назад. Отметим, что SpaceX уже в третий раз вносит изменения в конструкцию системы с момента анонса первоначальной концепции в 2016 году.

SpaceX has completed over 60 launches to-date and has the world’s only reusable orbital class rockets and spacecraft—capable of launching to space, returning to Earth, and flying again. pic.twitter.com/0rjinzNHyb — SpaceX (@SpaceX) September 18, 2018

Для начала отметим, что на сегодняшней день SpaceX, которая была создана только в 2002 году, провела уже более 60 запусков. Кроме того, сейчас нет другой компании, кроме SpaceX, готовой предложить работающие многоразовые ракеты и корабли, которые способны летать в космос и возвращаться на землю, чтобы затем использоваться для повторных запусков.

После ввода в эксплуатацию ракета-носитель BFR, которую SpaceX планирует использовать для полетов на Луну и Марс, а в будущем – по всей Солнечной системе, станет самой мощной за всю историю освоения космоса. Теперь перейдем к сути новости.

Первое изменение – грузоподъемность. При условии дозаправки в космосе (как будет выглядеть танкерная модификация корабля и происходить сам процесс, пока неясно) BFR сможет доставить к Марсу груз массой 100 т. Для сравнения, Falcon Heavy способна доставить на орбиту Марса максимум 16,8 т груза. Но тут можно вспомнить, что, изначально, анонсируя «Межпланетную транспортную систему» (Interplanetary Transport System, ITS) для полетов на Марс в 2016 году, Маск говорил, что у ракеты-носителя будет целых 42 двигателя Raptor, которые смогут доставить на Марс до 450 т полезного груза (при условии дозаправки на орбите). Но в итоге, как известно, Илон существенно скорректировал первоначальный план и нынешняя BFR, являющаяся дальнейшим развитием концепции ITS, получила 31 двигатель Raptor вместо 42, а тягу двигателя уменьшили с изначально планируемых 300 тонна-сил до 170 тонна-сил. Ранее Маск объяснял, что тягу сократили примерно прямо пропорционально уменьшению массы транспортного средства. В обновленном варианте BFR количество двигателей Raptor все так же составляет 31 штуку, но суммарная тяга указывается равной 5400 тонна-сил. То есть, получается, что тяга одного двигателя составит около 174 тонна-сил.

В рамках презентации Маск показал видео смоделированной на компьютере посадки BFR на Марс, заявив, что сгорает от нетерпения.

Мы уже ранее рассказывали, что BFR будет одной из самых огромных ракет за всю историю. Ее диаметр составит 9 м, а длина будет достигать 118 м, что равноценной высоте 40-этажного здания и примерно соответствует длине ракете «Сатурн-5», которая использовалась в программе полетов на Луну «Аполлон», а также космических шаттлов.

Конструктивно BFR состоит из двух частей: огромного разгонного блока и большого космического корабля, именуемого Big Falcon Spaceship (BFS), в пассажирском отсеке которого с комфортом смогут разместиться до 100 человек. Обе главные составляющие BFR (ракета и корабль) оснащены собственными двигателями и посадочными ножками. То есть, они будут сажаться на поверхность планеты по отдельности, аналогично тому, как сейчас это делают ракеты Falcon 9. По словам Маска, корабль может совершить круиз по всей Солнечной системе.

«С ракетным депо на Марсе можно будет отправиться к поясу астероидов, а затем к спутникам Юпитера и совершить своего рода спутниково-межпланетный перелет вплоть до границ внешней части Солнечной системы. BFR разрабатывается как межпланетная транспортная система, способная летать с Земли в любую точку Солнечной системы», – сказал Маск.

В новейшей третьей итерации корабль BFS получил принципиально новую конструкцию. Напомним, предыдущая версия BFS на бумаге оснащалась двигателями Raptor двух разных типов: четырьмя более мощными для передвижения корабля в космосе и двумя энергоэффективными для выполнения маневров на низкой высоте и в плотной атмосфере. Теперь же говорится о семи мощных двигателях Raptor, выстроенных рядом по аналогии с отверстиями для пуль в барабане револьвера. Также обновленный проект предусматривает создание грузового отделения в нижней части ракеты и новую схему хвостового оперения с тремя плавниками вместо двух крыльев, которые мы видели на более ранних изображениях. Маск сказал, что это изменение было необходимо, поскольку три посадочные стойки корабля будут выезжать прямо из кончиков плавников. Собственно, все эти конструктивные изменения хорошо видны на изображениях ниже.

Прямо сейчас SpaceX разрабатывает ракету BFR в ангарах, расположенных на территории портового комплекса Лос-Анджелеса неподалеку от штаб-квартиры компании в пригороде Хоторна. К настоящему моменту инженеры SpaceX уже провели испытания нескольких ключевых компонентов ракеты. В частности, говорится об испытаниях массивных топливных баков и уменьшенных двигателей Raptor. На пресс-конференции Маск показал несколько фотографий готовых частей для цилиндрического разгонного блока BFR (ниже). Он также отметил, что прежде чем отправить BFR с людьми на борту, компания проведет множество тестовых запусков ракеты.

Президент и операционный менеджер SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что первые тестовые запуски BFR с подъемом ракеты на небольшую высоту могут пройти уже в конце 2019 года. То есть, программа испытательных полетов BFR будет аналогична таковой у ракеты Grasshopper, которая использовалась для отработки технологий многоразового использования ракет.

Маск по-прежнему рассчитывает, что ракета BFR впервые полетит к Марсу в 2022 году с беспилотной грузовой миссией, а спустя два года на Красную планету полетят первые колонизаторы. То есть, пока предполагаемые сроки не меняются. Можно вспомнить, что ракету Falcon Heavy изначально планировали запустить еще в 2013 году. Впрочем, Маск допускает высокую вероятность переноса сроков.

«Ничего сказать наверняка мы пока не можем», – отметил Маск. – «Да и в этих предполагаемых сроках мы очень сомневаемся. Если бы у меня был какой-то хрустальный шар, я бы с удовольствием сказал, сколько времени это все займет».

Понятно, что многое здесь будет зависеть от денежных средств и трудовых ресурсов. По предварительным оценкам, на разработку и создание BFR нужно около $5 млрд и сейчас SpaceX направляет на развитие проекта всего лишь 5% своих ресурсов. Илон Маск снова повторил, что намерен финансировать разработку BFR, доставляя астронавтов и грузы на МКС и обратно на Землю по контрактам с NASA, а также запуская спутники для военных и коммерческих клиентов с помощью ракет Falcon 9 и Falcon Heavy. К слову, этим летом SpaceX получила первый контракт на запуск тяжелой ракеты Falcon Heavy с военным спутником. Система глобального спутникового интернета Starlink, вероятно, также поможет профинансировать разработку BFR. И, конечно же, отдельные состоятельные личности, готовые арендовать BFR для путешествия вокруг Луны, могут стать основными источниками финансирования.

«Частные клиенты или любые другие клиенты (компании) несут огромную ценность для проекта ракеты BFR с точки зрения финансирования ее разработки»,– отметил Маск.

Источник: The Verge