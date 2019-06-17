Индия планирует запустить собственную орбитальную космическую станцию к 2030 году





Индия продолжает укреплять свои позиции в качестве космической державы. Несколько лет назад эта страна установила рекорд, запустив в космос сразу 104 спутника за один раз, а уже в этом году в Индии был открыт центр пилотируемых космических полётов. Теперь же планы Индии по освоению космического пространства включают в себя долгосрочное присутствие на орбите Земли.

Руководитель Индийской организации космических исследований К. Сиван сообщил о планах запуска космической станции примерно к 2030 году. Это будет относительно небольшая станция, на которой астронавты будут находиться только от 15 до 20 дней, но этого должно быть достаточно для проведения экспериментов в условиях микрогравитации. По словам Сивана, Индия не будет обращаться за помощью к другим странам.

Более подробные сведения о запуске индийской космической станции планируется предоставить после первой миссии по отправке человека в космос, которая запланирована на 2022 год. В настоящее время Индийская организация космических исследований сосредоточена на непилотруемом полёте на Луну, который должен начаться 15 июля.

Если всё пойдёт по плану, это сделает Индию одной из очень немногих стран, эксплуатирующих собственные космические станции. Помимо стран-партнёров, связанных с Международной космической станцией, только СССР, США и Китай смогли запустить свои орбитальные космические станции. Ещё некоторые страны, как и Индия, планируют создание таких станций.

Источник: Engagdet