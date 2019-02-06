Индия открыла собственный центр пилотируемых полетов

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Индийская организация космических исследований (ISRO) открыла первый в стране центр пилотируемых космических полетов. Его основными задачами станут разработка систем жизнеобеспечения, подготовка экипажа и планирование будущих пилотируемых миссий.

Как сообщается, центр был открыт в городе Бангалор, столице штата Карнатака, откуда в будущем будут осуществляться регулярные запуски космонавтов на околоземную орбиту в рамках проекта «Гаганьян». В организации будет работать от 800 до 900 специалистов, а возглавит ее Уникришнан Наир, ранее руководивший программой развития космических полетов в космическом центре имени Викрама Сарабхайи (штат Керала).

В ходе церемонии открытия, которая состоялась 30 января, был продемонстрирован макет будущего пилотируемого корабля Индии. Планируется, что на орбиту его выведет одноразовая индийская ракета-носитель Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III (GSLV MK III).

Напоследок отметим, что первый пилотируемый полет в рамках проекта «Гаганьян» намечен на декабрь 2021 года. При этом ему будут предшествовать два тестовых беспилотных запуска. В рамках первой пилотируемой индийской миссии три космонавта (один из них, вероятно, будет женщиной) проведут семь дней на 400-километровой орбите.

Источник: N+1