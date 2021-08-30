Инсайдер: Google представит Pixel 6 13 сентября — за день до презентации iPhone 13

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Предполагаемую дату анонса Pixel 6 сообщил китайский инсайдер в Weibo — якобы Google запланировала презентацию на 13 сентября, а 14 сентября Apple покажет iPhone 13.

Google показала дизайн Pixel 6 и Pixel 6 Pro в августе, попутно рассказав некоторые детали о новых флагманах — обе модели построены на SoC Tensor собственной разработки компании. Предполагалось, что полноценный анонс Pixel 6 состоится в конце сентября или начале октября.

Если в итоге слухи подтвердятся, то анонс Pixel 6 станет самым ранним в истории линейки. Для сравнения, в прошлом году осенняя презентация, где анонсировали Pixel 5 и прочие новинки, прошла 30 сентября. Справедливости ради, если ориентироваться на слухи, то анонс Pixel 6 13 сентября идеально вписывается в график крупных сентябрьских премьер на рынке смартфонов: 14 сентября Apple проведет презентацию iPhone 13, а 8 сентября состоится анонс Samsung Galaxy S21 FE.