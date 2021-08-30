Samsung может представить Galaxy S21 FE уже 8 сентября





В прошлом году Samsung порадовала своих фанатов, выпустив младшую версию флагманского смартфона Galaxy S20, которая получила приставку FE (Fan Edition). Модель получилась очень удачной, предлагая топовые возможности по более доступной цене. Почитать обзор устройства можно на нашем сайте.

Слухи о Galaxy S21 FE начали появляться еще в начале этого года. Тогда сообщалось, что смартфон представят в августе, вероятно во время мероприятия Galaxy Unpacked. В июне появилась информация о том, что производство Galaxy S21 FE пришлось остановить из-за нехватки компонентов. Samsung отреагировала на это, заявив, что компания еще не приняла решения.

На августовской презентации Samsung представила ряд устройств, однако среди них не оказалось Galaxy S21 FE. Теперь же источники заявляют, что новинку покажут 8 сентября. Таким образом, можно ожидать, что предзаказ откроется в середине месяца, а в продажу смартфон поступит ближе к его концу.

Что касается предполагаемых характеристик Galaxy S21 FE, смартфону приписывают наличие 6.4″ AMOLED-экрана с Full HD+ разрешением и частотой обновления 120 Гц, чипсета Snapdragon 888, 32 МП фронтальной камеры, тройной основной камеры (12 МП + 12 МП ультраширик + 8 МП телевик), аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой 25 Вт проводной зарядки, а также беспроводной зарядки. Смартфон будет предлагаться в конфигурациях с 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ либо 256 ГБ встроенной памяти (плюс слот для microSD). Также сообщают о влагозащите согласно рейтинга IP67.

Источник: Sammobile