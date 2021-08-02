Google анонсировала Pixel 6 и Pixel 6 Pro — на собственной SoC Tensor в принципиально новом дизайне

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Google сегодня приоткрыла завесу тайны над смартфонами Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые выйдут этой осенью. Всех подробностей о них пока нет — полноценный анонс запланирован на «осень» без точной даты, но компания показала дизайн и рассказала о SoC собственной разработки под названием Tensor. Редактор The Verge Дитер Бон опубликовал превью новых гуглофонов, которое он написал после визита в офис Google в Маунтин-Вью и беседы с главой аппаратного бизнеса Google Риком Остерлохом. Собрали в одном материале все подробности, которые сейчас известны о Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

«Google наконец-то пытается создать конкурентоспособный флагманский телефон. И если финальные версии [Pixel 6 и Pixel 6 Pro] чем-то похожи на прототипы, которые я видел на прошлой неделе, это будут первые Pixel, которые не ощущаются как sandbagging (сленговое выражение, означающее намеренное самоуничижение) в плане качества сборки». Дитер Бон редактор The Verge

Оба смартфона покрыты стеклом с обеих сторон и имеют металлические корпуса. Иными словами, с точки зрения материалов и качества сборки Google вышла на уровень флагманов Samsung и Apple.

«Мы знали, что у нас не было того, что нужно, чтобы играть в высшем премиальном сегменте [в прошлом]. И сейчас первый раз, когда мы чувствуем, что у нас это действительно есть». Рик Остерлох вице-президент и глава аппаратного бизнеса Google

Также глава аппаратного направления Google подтвердил, что «это, безусловно, будет продукт с премиальной ценой» (формулировка, которая явно подразумевает цену не ниже $1000)

Pixel 6 и Pixel 6 Pro — дизайн, характеристики, отличия

Предыдущие утечки касательно дизайна Pixel 6 и Pixel 6 Pro (1 и 2) полностью подтвердились. Новые Pixel выполнены в принципиально новом дизайне — с комбинированной расцветкой (трехцветная схема) и выступающим горизонтальным блоком камер на всю ширину корпуса. В Google объяснили, что такое оформление блока основной камеры позволяет органично разместить улучшенные сенсоры и объективы, которые стали заметно крупнее по сравнению с предыдущими поколениями Pixel.

Google поделилась только некоторыми ключевыми характеристиками Pixel 6 и Pixel 6 Pro, оставляя детали на потом — вероятно, все карты раскроют на традиционной октябрьской презентации (о складном Pixel и первых умных часах Pixel Watch компания не упоминала). Также Google на встрече запретила делать фотографии или записывать видео с прототипами Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Старшая модель Pixel 6 Pro выделяется 6,7-дюймовым изогнутым дисплеем с частотой 120 Гц и дополнительным третьим модулем с перископическим телеобъективом, обеспечивающим четырехкратный оптический зум.

Базовая модель Pixel 6 располагает 6,4-дюймовым плоским экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, а основная камера — сдвоенная. Второй модуль — сверхширокоугольный с увеличенной диафрагмой, который улавливает на 150% больше света по сравнению с предшественником.

Сканер отпечатков пальцев в обеих моделях встроен под поверхность экрана.

Также базовый Pixel 6 и Pro-версия будут отличаться конфигурациями памяти и вариантами расцветки корпуса.

Google Tensor

Слухи оказались верны — Google переведет смартфоны Pixel 6 на кастомный процессор. Аппаратным базисом обеих моделей выпустит SoC Tensor (в честь фирменного тензорного процессора TPU, используемого в дата-центрах).

Отличительной особенностью SoC Tensor станет специализированные блоки — TPU (Tensor Processing Unit) для ускорения выполнения задач искусственного интеллекта и машинного обучения, а также второе поколение процессора безопасности Titan M2. На закрытой презентации Google продемонстрировала возможности блока TPU для улучшения качества фото и видео.

Также в конфигурацию SoC Google Tensor входят привычные ядра CPU, графическое ядро GPU и модем 5G. Пока SoC не раскрывает все технические подробности о конфигурации собственной SoC. Результатов тестов производительности пока тоже нет. При этом глава аппаратного бизнеса Google упомянул, что чипсет должен стать «лидером на рынке».

В более ранних утечках SoC Google Tensor фигурировала под кодовым названием Whitechapel (GS101) — ей приписывали дизайн с трехкластерным CPU, как у топовой Snapdragon 888+ использует трехкластерный CPU с суперядром Cortex-X1, и техпроцесс 5-нм Samsung 5LPE.

Еще в 2020 году проскакивала информация, что Google заказала у Samsung разработку специальной высокопроизводительной SoC Exynos, которая будет выпускаться по техпроцессу 5 нм на мощностях Samsung. Так что все сходится.

Полноценный анонс Pixel 6 и Pixel 6 Pro со всеми техническими подробностями и ценами ожидается на октябрьской презентации Google.

Превью Pixel 6 и Pixel 6 Pro от The Verge