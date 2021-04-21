Instagram запускает новые функции для борьбы с оскорблениями





Социальная сеть Instagram анонсировала новый инструмент, который позволит пользователям автоматически отфильтровывать запросы прямых сообщений, содержащие оскорбительные слова, фразы и смайлики. Этот инструмент ориентирован на знаменитостей и общественных деятелей, которые получают большое количество нежелательных и оскорбительных прямых сообщений.

Данное обновление является частью усилий Instagram по борьбе с разжиганием ненависти на платформе. В феврале компания заявила, что начнет деактивировать учётные записи пользователей, которые отправляли множественные ненавистнических сообщения. В 2018 году компания расширила свой фильтр оскорбительных комментариев, чтобы автоматически блокировать комментарии, критикующие внешность или характер человека.

Фильтр запросов на отправку сообщений можно включить или выключить в новом разделе приложения, который называется Hidden words. Когда функция включена, оскорбительные сообщения будут помещаться в отдельную папку. Прямые сообщения в этой папке скрыты, что позволяет пользователям просматривать сообщения без необходимости читать оскорбительный контент. Если пользователь нажимает на сообщение, он может прочитать, удалить или пожаловаться на него.

Компания заявляет, что работала с «ведущими организациями по борьбе с дискриминацией и издевательствами», чтобы составить заранее заданный список оскорбительных фраз. Пользователи также могут настроить свой собственный список на основе того, что они не хотят видеть.

По данным Instagram, новая функция будет развёрнута в «нескольких странах» в ближайшие недели. Однако компания не уточнила перечень конкретных стран. В ближайшие несколько месяцев Instagram планирует расширить сферу применения этой функции и на другие страны.

В рамках сегодняшнего объявления компания Instagram также сообщила, что начинает развёртывание ещё одного инструмента, направленного на защиту пользователей от оскорблений и преследователей. Эта функция позволит людям упреждающе блокировать новые учётные записи преследователей. Теперь, когда пользователь блокирует кого-то в приложении, у него будет возможность также заблокировать любые новые учетные записи, созданные этим же человеком. Компания отказалась указать, как это работает, заявив лишь, что использует «различные сигналы» для обнаружения новых учётных записей тех же пользователей. Эта функция будет запущена во всем мире в ближайшие несколько недель.

Источник: The Verge