Инструмент GFP-GAN на базе ИИ позволяет восстанавливать старые повреждённые фотографии

Исследователями Tencent разработали новый инструмент на базе ИИ, который может восстанавливать повреждённые портреты и портреты с низким разрешением, создавая на их основе более качественные изображения без повреждений. Данная разработка получила название GFP-GAN (Generative Facial Prior-Generative Adversarial Network).

Данный инструмент объединяет информацию из двух моделей искусственного интеллекта, чтобы заполнить недостающие детали фотографии реалистичными деталями. На выполнение этих операций требуется всего несколько секунд. При этом обеспечиваются высокая точность и качество.

Обычные методы тонко настраивают существующую модель ИИ для восстановления изображений путем измерения различий между искусственными и реальными фотографиями. По словам ученых, это часто приводит к некачественным результатам. В новом подходе используется предварительно обученная версия существующей модели NVIDIA StyleGAN-2 для информирования собственной модели на нескольких этапах процесса создания изображения. Этот метод направлен на сохранение «идентичности» людей на фотографии с особым акцентом на чертах лица, таких как глаза и рот.

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Заинтересованные пользователи могут бесплатно опробовать демо-версию GFP-GAN. А для авторов доступен код, позволяющий внедрить технологию восстановления изображений в свои собственные проекты.

Источник: Engadget