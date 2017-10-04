Intel может закрыть свой офис в Украине

Как сообщает редакция ресурса AIN, ссылаясь на имеющиеся в её распоряжении документы, компания Intel может закрыть своё представительство в Украине. На днях партнеры, сотрудничающие с локальным офисом Intel, получили письмо с просьбой вернуть образцы продукции «в связи с ликвидацией компании «Интел Украина».

Тем не менее, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, украинское юрлицо Intel пока не прибывает в процессе прекращения деятельности. Руководитель представительств компании в Украине, Беларуси и Молдове Дмитрий Калита на запрос ответил:

«Компания не комментирует свои бизнес-решения. Состоянием на 4 октября в работе украинского офиса ничего не поменялось».

Украинское подразделение Intel было основано в 1992 году, а с начала двухтысячных в его зону ответственности также вошли Беларусь и Молдова. Основными функциями офиса являются продажи и поддержка. Однако за годы работы в различных сферах представительство Intel в Украине сотрудничало с государством, реализовывало множество инициатив в сфере образования, поддерживало локальные мероприятия.

По данным исследовательской компании IDC, после падения украинского рынка ПК в течение 2013-2015 годов, начиная с прошлого года он показал рост. Так за первое полугодие 2017 года поставки компьютеров в Украину выросли в сравнении с прошлым годом на 27,3%, до 550 тыс. устройств. Рынок серверов за тот же период вырос на 20%, составив почти $19 млн в денежном эквиваленте.

Источник: AIN