Intel отчитался о рекордной квартальной выручке, объявил о возвращении к стратегии «тик-так» и анонсировал выпуск 7-нм дискретной графики в 2021 году





Процессорный гигант Intel опубликовал отчет по итогам третьего квартала 2019 финансового года, который в целом оказался лучше предыдущего.

За отчетный период был получен рекордный доход $19,190 млрд, хотя это всего лишь на 0,14% превышает прошлогоднее значение, равное $19,163 млрд. Но по сравнению со вторым кварталом 2019 года ($16,1 млрд) показатель вырос на 19%. А вот все остальные основные финансовые показатели упали, но не так сильно, как в прошлом квартале.

Валовая маржа опустилась на 1,1 процентных пункта, до 58,9%. Операционная прибыль снизилась на 12%, составив $6,4 млрд. Чистая прибыль составила $6 млрд долларов, что на 6% меньше, нежели годом ранее. Это при том, что компании удалось сократить операционные расходы с $6,4 млрд до $5,99 млрд. Здесь следует отметить, что достигнуто это было главным образом за счет сокращения расходов на НИОКР. Говоря конкретнее, в третьем квартале 2019 на разработки и исследования выделили $4,7 против $5,0 млрд годом ранее.

Если рассматривать более подробно, в квартальном выражении абсолютно все подразделения Intel показали рост выручки, а в годовом единственным направлением с отрицательным результатом стало самое доходное Client Computing Group (CCG), отвечающее за производство платформ для ПК и мобильных устройств. Его результат за квартал составил $9,7 млрд, что на 5% меньше, чем год назад, но на 10 больше по сравнению с предыдущим кварталом. Выручка второго по важности направления — серверного Data Center Group — выросла на 4% за год и на 28% за квартал, до $6,4 млрд. Подразделение Internet of Things Group принесло $1 млрд (рост на 9% за год и на 1% за квартал), Mobileye — $229 млн (рост на 20% и 14% соответственно), Non-Volatile Memory Solutions Group — $1,3 млрд (+19% и +34%), а Programmable Solutions Group — $507 млн (+2% и +3,7%).

В текущем квартале производитель рассчитывает на доход в размере $19,2 млрд, а прогноз на год в целом равен $71 млрд.

Ресурс AnandTech привод наглядный график того, какими темпами Intel переходила на новые техпроцессы, а также еще один с динамикой изменения основных финпоказателей с 2001 года.

Не секрет, что Intel сейчас переживает своего рода кризис из-за трудностей с освоением более тонких технологических норм и постоянных проблем безопасности. Впрочем, как видим, на финансовых показателях эти проблемы отразились не так и сильно. Кроме того, последние новости явно указывают на то, что Intel возвращается в форму. Компания уже перевела мобильные процессоры на 10-нанометровый техпроцесс — чипы Ice Lake уже появились на рынке в составе серийных ноутбуков. Кроме того, на это неделе Intel представила новейшую архитектуру Tremont, на которой будут построены будущие гибридные 10-нанометровые процессоры Lakefield, идущие на смену «атомных» чипам.

Intel утверждает, что их 10-нм техпроцесс эквивалентен 7-нм процессу конкурирующей TSMC, а также обещает вернуться к прежней стратегии разработки микропроцессоров «тик-так». Напомним, впервые она была анонсирована на конференции Intel Developer Forum 2006 и предполагает двухлетний цикл разработки новых процессоров с последовательным чередованием перехода на новую микроархитектуру и освоением очередного шага технологических норм. В 2016 году Intel вынуждена была отказаться от нее из-за сложностей с освоением более тонких норм в пользу трехступенчатой «тик-так-так». Но теперь компания готова вернуться к старому графику с крупным обновлениями каждые 2-2,5 года.

В ходе конференц-звонка с инвесторами и журналистами генеральный директор Intel Боб Свон также заявил о планах компании, выпустить первый 7-нанометровый продукт, дискретный графический ускоритель для центров обработки данных, в 2021 году, и упомянул о продвижении в направлении освоения 5-нанометрового производства».

На фоне этих новостей акции Intel резко пошли вверх.

Источник: Intel