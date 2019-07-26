Чистая прибыль Intel упала на 17%





Как и другие производители, у которых финансовый год совпадает с календарным, компания Intel подвела итоги квартала, завершившегося 30 июня, то есть второго квартала 2019 года. Забегая наперед, в отличие от Alphabet и других, для Intel минувший квартал ничего хорошего не принес.

За прошедший квартал «‎синие» выручили $16,5 млрд, что в годовом выражении соответствует сокращению 3%. Остальные ключевые показатели просели еще сильнее. Показатель валовой прибыли, характеризующий рентабельность, сократился с 61,4% до 59,8%. Операционная прибыль оказалась равной $4,6 млрд, что на 12% меньше результата годовой давности, равного $5,3 млрд. Чистая прибыль и вовсе упала на 17% — с $5,0 млрд до $4,2 млрд.

Изучив отчет подробнее, можно убедиться, что подразделение Client Computing Group (CCG), отвечающее за производство платформ для ПК и мобильных устройств, по-прежнему является самым доходным. Его результат за квартал составил $8,8 млрд, что на 1% больше, чем год назад. А вот выручка второго по важности направления — серверного Data Center Group — рухнула на 10%, до $5 млрд. Подразделение Internet of Things Group принесло $986 млн (рост на 12%), Mobileye — $201 млн (рост 16%), Non-Volatile Memory Solutions Group — $940 млн (спад 13%), а Programmable Solutions Group — $489 млн (спад 6%).

В текущем квартале Intel планирует получить доход $18 млрд, а за весь год производитель рассчитывает выручить $69,5 млрд.

Что же, проблемы с освоением 10-нм техпроцесса (недавно нам рассказали, чем они обусловлены), начали отражаться на финансовом положении компании. Ресурс AnandTech приводит наглядный графиком того, какими темпами Intel переходила на новые техпроцессы, а также еще один с динамикой изменения основных финпоказателей с 2001 года.

Источник: anandtech и Intel