Xiaomi 18 Pro Max получит чип 2-нм, две 200 МП камеры и батарею более 7000 мА-ч — утечка

В сети появились первые подробности о будущем флагмане Xiaomi, который, по слухам, станет преемником прошлогоднего Xiaomi 17 Pro Max. Речь идет о модели, которую инсайдеры называют Xiaomi 18 Pro Max. Хотя компания пока ничего официально не подтвердила, утечка уже дает довольно четкое представление о ключевых характеристиках.





По данным от известного инсайдера Digital Chat Station, смартфон Xiaomi 18 Pro Max получит новый флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Это старшая версия будущей платформы от Qualcomm, которую, по предварительным данным, изготовят по 2-нм техпроцессу TSMC. Ожидается 8-ядерная архитектура, графика уровня A850 и поддержка новой оперативной памяти LPDDR6.

По данным источника, смартфон получит плоскую панель диагональю 6,9 дюйма. Также упоминают симметричные стереодинамики и большой линейный вибромотор. Он обеспечит более точный тактильный отклик в играх и при навигации по интерфейсу.

Отдельное внимание уделили камерам. Инсайдер намекает на улучшенный ультраширокоугольный модуль. Также ожидается основная камера на 200 МП и перископический телефото-модуль тоже на 200 МП. Такой набор прямо намекает на акцент на мобильной фотографии, как и в случае OPPO Find X9 Ultra.





Еще один важный момент касается автономности. Смартфон может получить аккумулятор емкостью более 7000 мА-ч. Это заметный шаг вперед по сравнению с типичными 5000 мА-ч у большинства флагманов.

Стоит учитывать, что вся информация базируется на утечках. Xiaomi пока не подтверждала эти характеристики, поэтому к ним стоит относиться осторожно.

Источник: notebookcheck