Intel признался, что проблемы с частыми перезагрузками из-за ошибок в заплатках есть не только в CPU Broadwell и Haswell, но также у предшественников и преемников

Как известно, у выпущенной Intel в спешном порядке заплатке от уязвимостей Spectre и Meltdown есть ошибки, которые вызывают более частые перезагрузки серверов на процессорах поколений Broadwell и Haswell. Но в новом заявлении компании говорится, что проблема гораздо шире, чем считалось изначально, она также затрагивает некоторые ПК с более новыми процессорами последних поколений Skylake и Kaby Lake. Кроме того, некоторые системы с более старыми чипами Ivy Bridge и Sandy Bridge тоже могут испытывать частые перезагрузки.

Хорошей новостью является то, что, по словам производителя, его специалисты почти добрались до корня проблемы. Специалистам Intel удалось воссоздать условия, при которых возникают частые перезагрузки, и они близки к ее решению. Уже на этой неделе производитель планирует разослать аппаратным партнерам бета-версию заплатки для заплатки для более тщательного тестирования. Если никаких новых проблем не обнаружится, то вскоре обновление достигнет клиентов.

Стараясь держать свое слово и оставаться максимально открытыми Intel также рассказала о том, как исправления, устраняющие уязвимости Spectre и Meltdown скажутся на производительности серверов. По словам компании, первые тесты двухпроцессорных систем на новейших чипах Xeon Scalable указывают на отсутствие каких-либо ощутимых негативных последствий вроде возросшего энергопотребления или снижения производительности, даже в случае веб-приложений, связанных со сложными операциями JavaScript. Правда, производитель оговаривает, что в определенных сценариях он все же наблюдал замедления на уровне 2-4%. Также компания говорит о «существенном проседании» производительности в приложениях с интенсивным вводом-выводом данных. В общем, в этом плане ничего не поменялось. Сообщается о 18% падении на операциях записи и 25% снижении при работе с инструментами для написания ресурсоемких масштабируемых user mode-приложений хранения данных при использовании только одного ядра.

Intel заявляет, что продолжает работать с партнерами, чтобы максимально снизить негативное воздействие заплаток в особо чувствительных сценариях. Один из рассматриваемых сейчас вариантов – Retpoline, разработанный инженером Google способ защиты систем на чипах Intel от второго типа атаки Spectre без воздействия на производительность.

Источник: Intel и Engadget