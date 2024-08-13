Intel vs AMD: «красные» имеют успех в битве за рынок процессоров

Несмотря на то, что Intel столкнулась с непростой финансовой ситуацией, компания все еще занимает львиную долю мирового рынка процессоров. Ее продукты для настольных ПК, мобильных устройств и центров обработки данных занимают более 70% доли рынка. Тем не менее, AMD постепенно стачивает это доминирование, как теплая вода, капающая на огромный ледник.

Последний анализ рынка от Mercury Research подчеркивает эту тенденцию и показывает, что AMD достигает значительных успехов в сфере CPU для центров обработки данных, тогда как Intel остается доминирующим игроком в клиентской сфере. Цифры показывают, что AMD медленно съедает долю рынка Intel, а процессоры для центров обработки данных являются наиболее быстро развивающейся категорией для компании. Например, за последний год AMD отвоевала 5,6% доли рынка у Intel. Наблюдается тенденция, что AMD ежеквартально забирает примерно 1% рынка у Intel.

Хотя AMD улучшает свои позиции в сфере центров обработки данных, Intel все еще доминирует в отрасли с долей рынка 75,9%. Однако, похоже, что Intel является королем по объемам продаж, тогда как AMD зарабатывает большие деньги на своих дорогих ускорителях ИИ. Обе компании во втором квартале заработали почти одинаковую сумму от продаж процессоров для центров обработки данных — около $3 млрд. Но Intel контролирует значительно большую долю рынка, чтобы получить тот же доход. AMD заявила, что ее ускорители MI300 заработали $1 млрд быстрее, чем любые другие продукты за всю ее историю, а продажи ее чипов для центров обработки данных за прошлый год выросли на 115%.

В клиентском сегменте прогресс AMD был несколько медленнее. Что касается всех клиентских процессоров, включая чипы для настольных компьютеров и мобильных устройств, AMD увеличила свою долю рынка на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доведя ее до 21,1% по сравнению с 78,9% у Intel.

Если рассматривать категории по отдельности, во втором квартале AMD потеряла 1% доли рынка процессоров для настольных ПК, обеспечив Intel 77% рынка. Однако в этом сегменте продажи компании все равно выросли на 3,6% по сравнению с прошлым годом. Что касается процессоров для ноутбуков, то AMD сейчас контролирует 20,3% рынка, а ее доля выросла на 3,8% с прошлого года. Следовательно, Intel занимает 79,7% рынка.

Источник: extremetech

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