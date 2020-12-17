iOS 14 установлена на 81% смартфонов iPhone, выпущенных за последние четыре года





Apple впервые после сентябрьского релиза опубликовала данные по скорости распространения ОС iOS версии 14.

На соответствующей страничке сайта компании для разработчиков сообщается, что по состоянию на 15 декабря iOS 14 установлена на 81% iPhone, выпущенных за последние четыре года. 17% пользователей все еще остаются с iOS 13, и еще 2% продолжают использовать более ранние версии системы.

Доля iOS 14 среди всех мобильных устройств Apple составляет 72%, в то время как iOS 13 удерживает долю 18% в общей структуре, а еще 10% приходится на более ранние версии мобильной операционной системы Apple.

Что касается iPadOS, числа закономерно немного ниже: 61% всех iPad работают под управлением новой ОС, тогда как среди более новых iPad, выпущенных за последние четыре года, доля iPadOS 14 достигает 75%.

Ранее Google ежемесячно публиковала статистику распространения всех версий Android, но последние пару лет поисковый гигант сохраняет молчание на этом фронте и лишь изредка делиться статистикой. В последний раз компания отчитывалась об успехах в июле 2020 года — предыдущая версия Android 10 смогла установить абсолютный рекорд по скорости распространения. С другой стороны, как мы уже неоднократно отмечали, сравнивать iOS и Android по скорости распространения свежих версий не совсем корректно по очевидным причинам (iOS — закрытая ОС Apple, тогда как Android open-source проект, используемый сотнями компаний по всему миру).

Буквально на днях Apple выпустила обновление iOS 14.3 с поддержкой AirPods Max и фото в формате ProRAW.