Apple выпустила iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 и watchOS 7

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Вчера поздно вечером Apple, как и планировала, выпустила финальные версии своих новых операционных систем — iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 и watchOS 7.

На презентации 15 сентября Apple объявила, что обновления iOS, iPadOS, tvOS и watchOS выйдут уже на следующий день, что стало большим сюрпризом для разработчиков — обычно подготовка до релиза занимала несколько недель, а в этом году новая iOS даже опередила новое поколение iPhone. Интересно, что Apple приступила к распространению обновлений на пару часов позже обычного, заставив многих поволноваться, а многие СМИ поспешили сообщить о выходе обновления раньше времени. Как бы там ни было, свое слово компания сдержала.

Установить iOS 14 можно на все смартфоны, начиная с iPhone 6S.

Обновление распространяется автоматически по воздуху. Ускорить этот процесс можно, перейдя в соответствущий раздел настроек и нажать кнопку, отвечающую за проверку доступности последний обновлений.

В iOS 14 появились полноценные настраиваемые виджеты, библиотека приложений App Library с функцией автоматической сортировки приложений по папкам и каталогам, общесистемная поддержка режима картинка в картинке для одновременного воспроизведения видео и запуска приложений, возможность скрывать «лишние» домашние экраны с приложениями, а также новый интерфейс звонков и Siri — они больше не занимают весь экран. Еще одно видное новшество iOS 14 — App Clips. Это отдельные функциональные части приложений в виде карточек, которые быстро запускаются без необходимости полной установки приложения целиком. Правда, пока неизвестно, когда эта функциональность станет доступна украинцам.

Более подробно о нововведениях iOS 14 мы рассказывали в нашем июньском анонсе, когда ОС была представлена.

iPadOS 14 приносит все новшества iOS 14, а также несколько дополнительных — дизайн интерфейса приложений переделан под большой экран планшета, а также добавились новые функции, связанные со стилусом Apple Pencil (поддерживается рукописный ввод в поисковой строке или заметках).

watchOS 7 добавляет больше циферблатов, возможность делиться кастомизированными циферблатами, трекинг сна и таймер мытья рук, а tvOS 14 приносит поддержку видео 4K на YouTube.

Подробнее о новшествах можно узнать на сайте Apple: iOS 14, iPadOS 14 и watchOS 7. Когда выйдет macOS 11 Big Sur, пока не сообщается.