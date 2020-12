Вышло обновление iOS 14.3 с поддержкой ProRAW и новым сервисом по подписке Fitness Plus

Компания Apple выпустила новую версию мобильной операционной системы iOS 14.3. Она принесла владельцам смартфонов iPhone 12 Pro и 12 Pro Max поддержку нового формата ProRAW, который был обещан ещё в момент анонса этих устройств. Напомним, формат Apple ProRAW призван объединить возможности несжатого формата RAW с технологиями компьютерной фотографии Apple. Компания заявляет, что пользователь получит больше контроля над цветом, детализацией и динамическим диапазоном при обработке снимков Apple ProRAW прямо на iPhone. В смартфонах iPhone 12 Pro и 12 Pro Max работать с форматом ProRAW можно в приложениях Camera и Photos.

Среди прочих новшеств обновления iOS 14.3 отмечаются улучшенный поиск для приложения Apple TV, поддержку недавно анонсированных наушников AirPods Max и нового сервиса Fitness Plus.

Сервис Fitness Plus предлагает множество различных тренировок с участием наставника. Сервис платный. Его стоимость составляет $9,99 в месяц или $79,99 в год. На момент запуска доступны тренировки в 10 категориях, включая интенсивные интервальные тренировки, упражнения для развития силы, йогу, танцы, езду на велосипеде, упражнения на беговой дорожке (как для бега, так и для ходьбы), греблю и др. Для работы с Fitness Plus потребуется иметь как минимум умные часы Apple Watch Series 3 (или новее) с версией операционной системы watchOS 7.2, подключенные к смартфону iPhone 6S (или новее) с iOS 14.3. Если пользователь захочет просматривать видео с упражнениями на большом экране, то дополнительно потребуется иметь iPad или Apple TV с обновлениями операционных систем iOS 14.3 или tvOS 14.3, соответственно. Доступ к Fitness Plus осуществляется через новую вкладку в приложении Fitness. Существующим владельцам Apple Watch предоставляется тестовый доступ к сервису на протяжении одного месяца, а покупателям новых часов будет доступно по 3 месяца бесплатного доступа. Подписку на сервис Fitness Plus можно разделить на 6 пользователей в рамках сервиса Family Sharing. Также подписка включена в тарифный план Apple One Premier (включает подписку на Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus, хранилище iCloud ёмкостью 2 ТБ стоимостью $29,95 в месяц).

Обновление iOS 14.3 также добавило сотни новых звуков животных, инструментов и транспортных средств голосовому ассистенту Siri. Используя HomePod, iPhone или iPad, можно спросить у Siri, какой звук издает горбатый кит, после чего сразу же слышен результат. На iPhone или iPad также можно увидеть визуализацию, которая будет сопровождать звук.

В обновлении iOS 14.3 также исправлены некоторые выявленные ошибки. Например, устранена проблема с отсутствием уведомлений о новых входящих сообщениях у некоторых пользователей.

Кроме того, iOS 14.3 также упрощает настройку значков приложений, добавляет возможность записи видео со скоростью 25 кадров в секунду, предлагает новую вкладку Apple TV Plus, добавляет зеркальное отображение для фронтальной камеры и новую функцию Cycle Tracking в приложение Health.

