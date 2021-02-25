iPhone 11 и iPhone SE — самые продаваемые смартфоны в мире по итогам 2020 года. В топ-10 также вошел iPhone 12 mini





Аналитики Omdia Research провели исследование и составили топ-10 самых продаваемых смартфонов в 2020 году.

Первое место рейтинга бестселлеров на рынке смартфонов ожидаемо занял iPhone 11 модельного ряда 2019 года. Продажи этой модели за весь 2020-й составили 64,8 миллиона штук, что существенно выше результата прошлогоднего бестселлера iPhone Xr, который за 2019 год разошелся тиражом в 46,3 млн штук. То есть, несмотря на пандемию, Apple сумела нарастить продажи базовой модели линейки в 1,4 раза.

Второй по популярности смартфон в мире — тоже смартфон Apple, причем это компактная модель iPhone SE (2020) с результатом 24,2 миллиона. Замыкает тройку базовая модель iPhone 12 актуальной линейки 2020 года, поступившая в продажу в середине октября 2020 года. За два с половиной месяца iPhone 12 продался тиражем в 23,3 миллиона штук. В то же время iPhone 12 mini, который вышел вместе с iPhone 12 Pro Max в начале ноября 2020-го, сумел попасть в топ-10 самых продаваемых смартфонов в 2020 году. С учетом этого возвращение моды на компактные модели кажется еще более вероятным событием, как и возрождение серии Sony Xperia Compact.

Что примечательно, в топ-10 самых продаваемых смартфонов 2020 года нет ни одного флагмана Android. Самый продаваемый смартфон на платформе Android — среднеуровневая модель Galaxy A51, которая разошлась тиражом в 23,2 миллиона. В первую пятерку также вошел бюджетный Galaxy A21s с результатом 19,4 миллиона. К слову, модели смартфонов Samsung занимают четыре из десяти лучших позиций. Из смартфонов Xiaomi только одна модель попала в топ-10 самых популярных — Redmi Note 9 Pro (15 миллионов).

Этот отчет также позволяет узнать, что компактный iPhone 12 mini оказался более востребованным, чем iPhone 12 Pro. Рискнем предположить, что в этом году места iPhone 11 и iPhone SE займут iPhone 12 и iPhone 12 mini.