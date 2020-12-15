Nikkei: Apple намерена на 30% увеличить объемы производства iPhone в первой половине 2021 года, нацеливаясь на продажи в 230 млн по итогам всего года





Как сообщает Nikkei Asia, Apple намерена на 30% увеличить объемы производства iPhone в первой половине 2021 года и выпустить до 96 миллионов смартфонов.

Собеседники Nikkei рассказали, что Apple обратилась к производственным партнерам с предложением повысить объемы выпуска до 95-96 млн устройств. Важно уточнить, что это значение включает не только модели актуального поколения iPhone 12, но и модели прошлого поколения iPhone 11 и iPhone SE. В то же время Apple опасается, что нехватка ключевых компонентов может помешать достижению этой цели и якобы купертиновский гигант решил перенаправиит часть компонентов, предназначавшихся для iPad, на линейку iPhone 12, сократив выпуск планшетов в этом году на 2-3 млн штук.

Сообщается, что новая серия была принята очень хорошо и именно это подтолкнуло Apple к тому, чтобы скорректировать план по объему производства. Якобы спрос на старшие модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max существенно превышает прогнозируемое значение, базовая iPhone 12 продается ровно так, как ожидалось, а iPhone 12 mini немного не дотягивает до прогнозируемого значения.

Общие продажи всех моделей iPhone в 2021 году компания Apple предварительно прогнозирует на уровне 230 миллионов штук, что соответствует росту на 20% по сравнению с результатом 2020 года. Надо ли говорить, что это не окончательный целевой показатель и в зависимости от изменения потребительского спроса планы будут корректироваться.