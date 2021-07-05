iPhone 13 получит увеличенную катушку для беспроводной зарядки и более мощные магниты MagSafe





Несмотря на то, что до презентации линейки смартфонов iPhone 13 еще несколько месяцев, в сети продолжают активно циркулировать слухи об особенностях устройств. Очередная порция инсайдов гласит о том, что Apple планирует использовать увеличенную катушку для беспроводной зарядки в новых смартфонах. Это улучшит процесс терморегуляции и, возможно, позволит увеличить мощность зарядки.

Кроме того, увеличенная катушка может служить и для реализации функции реверсивной беспроводной зарядки. Таким образом, можно будет заряжать при помощи iPhone наушники AirPods, смарт-часы Apple Watch и прочие Qi-совместимые аксессуары. Впрочем, реверсивную зарядку приписывали еще iPhone 11, но, как видим, Apple не спешит добавлять ее в свои девайсы.

Линейка iPhone 13 должна получить более мощные магниты MagSafe. Вполне возможно, что для этого также необходима установка увеличенных катушек для беспроводной зарядки. В любом случае, данная новость должна порадовать пользователей, которые используют MagSafe-аксессуары со своим iPhone.

Еще один слух касается софта. Сообщается, что в приложении «Камера» появится поддержка портретного режима для видео. В iOS 15 такой режим стал доступен в FaceTime и сторонних программах, таких как Snapchat. А вот в iPhone 13 он будет работать и в стандартном приложении камеры.

Источник: 9to5mac