Apple планирует совершенно новую модель MacBook Ultra с сенсорным экраном и более высокой ценой, — Гурман

Apple намерена в этом году выпустить новый MacBook Ultra с OLED-дисплеем, сенсорным экраном и более высокой ценовой позицией, сообщает Марк Гурман из Bloomberg. Он раскрыл эту информацию в своем последнем информационном бюллетене «Power On».





Хотя от Apple давно ожидали выпуска новых MacBook Pro серии M6 с OLED-дисплеями, сенсорным функционалом и новым, более тонким дизайном в четвертом квартале 2026 года, Гурман перевернул этот слух с ног на голову, предположив, что речь идет о совершенно новом виде MacBook, а не о MacBook Pro. Вместо того чтобы стать преемником только что анонсированных MacBook Pro на M5 Pro и M5 Max, MacBook Ultra станет новым ноутбуком Apple высокого уровня.

«Эти будущие ноутбуки, скорее всего, займут позицию выше нынешних MacBook Pro на M5 Pro и M5 Max, а не заменят их. Хотя Apple могла бы сохранить традиционное название MacBook Pro, лейбл MacBook Ultra четче сигнализировал бы об их месте на вершине линейки. Одно очевидно: Apple снова уверенно движется в премиальный сегмент», — пишет Гурман.

Он отметил, что когда Apple впервые установила OLED-дисплеи в iPhone X в 2017 году и iPad Pro в 2024 году, она одновременно подняла цену примерно на 20%. Как следствие, Гурман считает, что подобное повышение цены в связи с первым в истории MacBook OLED-дисплеем вполне вероятно и поможет продвинуть MacBook Pro в еще более высокий ценовой сегмент. Это вписывается в более широкую тенденцию Apple, где компания стремится предлагать больше моделей в большем количестве ценовых диапазонов, например новый MacBook Neo по беспрецедентной цене $599, чтобы конкурировать с бюджетными устройствами на Windows и Chromebook. То же самое происходит и в верхнем ценовом сегменте — доступных премиальных вариантов больше, чем когда-либо прежде.

«Это продолжится в этом году с выходом первого складного iPhone с ориентировочной ценой $2 тыс., большим внутренним дисплеем и подэкранными сенсорами, а также новых AirPods, которые по цене превзойдут нынешние AirPods Pro и займут вершину линейки благодаря камерам компьютерного зрения для передачи данных Visual Intelligence к Siri. Предполагаю даже, что эти продукты могут получить названия iPhone Ultra и AirPods Ultra», — предполагает Гурман.

Хотя название «MacBook Ultra» еще не определено, Гурман явно больше не называет устройство MacBook Pro, вместо этого именуя его «MacBook с сенсорным экраном и OLED-дисплеем высшего класса». Он предостерег, что Apple «может сохранить традиционное название MacBook Pro», однако моникер MacBook Ultra «четче сигнализировал бы о его позиции на вершине линейки». Гурман ожидает, что устройство выйдет во второй половине 2026 года. 9to5Mac отмечает, что если MacBook Ultra выйдет в конце года, Apple потенциально может побить собственный рекорд в 286 дней между обновлениями MacBook Pro.





«Прежде чем кто-то слишком увлечется — MacBook Pro с сенсорным экраном не будет ощущаться как iPad. Это MacBook Pro, который вы знаете в течение последних двух десятилетий — только с сенсорным экраном как бонусом», — добавляет Гурман.

Гурман также раскрыл некоторые нюансы относительно интерфейса. Так, пользователи смогут касаться или кликать на элементы экрана, а управление будет меняться в зависимости от способа ввода. Например, если коснуться элемента в строке меню, появится больший набор элементов управления, оптимизированных для прикосновения. Будут поддерживаться жесты iPad — сведение пальцев для масштабирования и быстрая прокрутка.

Источник: MacRumors