banner
Новости Устройства 09.03.2026 comment views icon

Apple планирует совершенно новую модель MacBook Ultra с сенсорным экраном и более высокой ценой, — Гурман

author avatar

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Apple планує абсолютно нову модель MacBook Ultra з сенсорним екраном і вищою ціною, — Гурман

Apple намерена в этом году выпустить новый MacBook Ultra с OLED-дисплеем, сенсорным экраном и более высокой ценовой позицией, сообщает Марк Гурман из Bloomberg. Он раскрыл эту информацию в своем последнем информационном бюллетене «Power On».


Хотя от Apple давно ожидали выпуска новых MacBook Pro серии M6 с OLED-дисплеями, сенсорным функционалом и новым, более тонким дизайном в четвертом квартале 2026 года, Гурман перевернул этот слух с ног на голову, предположив, что речь идет о совершенно новом виде MacBook, а не о MacBook Pro. Вместо того чтобы стать преемником только что анонсированных MacBook Pro на M5 Pro и M5 Max, MacBook Ultra станет новым ноутбуком Apple высокого уровня.

«Эти будущие ноутбуки, скорее всего, займут позицию выше нынешних MacBook Pro на M5 Pro и M5 Max, а не заменят их. Хотя Apple могла бы сохранить традиционное название MacBook Pro, лейбл MacBook Ultra четче сигнализировал бы об их месте на вершине линейки. Одно очевидно: Apple снова уверенно движется в премиальный сегмент», — пишет Гурман.

Он отметил, что когда Apple впервые установила OLED-дисплеи в iPhone X в 2017 году и iPad Pro в 2024 году, она одновременно подняла цену примерно на 20%. Как следствие, Гурман считает, что подобное повышение цены в связи с первым в истории MacBook OLED-дисплеем вполне вероятно и поможет продвинуть MacBook Pro в еще более высокий ценовой сегмент. Это вписывается в более широкую тенденцию Apple, где компания стремится предлагать больше моделей в большем количестве ценовых диапазонов, например новый MacBook Neo по беспрецедентной цене $599, чтобы конкурировать с бюджетными устройствами на Windows и Chromebook. То же самое происходит и в верхнем ценовом сегменте — доступных премиальных вариантов больше, чем когда-либо прежде.

«Это продолжится в этом году с выходом первого складного iPhone с ориентировочной ценой $2 тыс., большим внутренним дисплеем и подэкранными сенсорами, а также новых AirPods, которые по цене превзойдут нынешние AirPods Pro и займут вершину линейки благодаря камерам компьютерного зрения для передачи данных Visual Intelligence к Siri. Предполагаю даже, что эти продукты могут получить названия iPhone Ultra и AirPods Ultra», — предполагает Гурман.

Хотя название «MacBook Ultra» еще не определено, Гурман явно больше не называет устройство MacBook Pro, вместо этого именуя его «MacBook с сенсорным экраном и OLED-дисплеем высшего класса». Он предостерег, что Apple «может сохранить традиционное название MacBook Pro», однако моникер MacBook Ultra «четче сигнализировал бы о его позиции на вершине линейки». Гурман ожидает, что устройство выйдет во второй половине 2026 года. 9to5Mac отмечает, что если MacBook Ultra выйдет в конце года, Apple потенциально может побить собственный рекорд в 286 дней между обновлениями MacBook Pro.


«Прежде чем кто-то слишком увлечется — MacBook Pro с сенсорным экраном не будет ощущаться как iPad. Это MacBook Pro, который вы знаете в течение последних двух десятилетий — только с сенсорным экраном как бонусом», — добавляет Гурман.

Гурман также раскрыл некоторые нюансы относительно интерфейса. Так, пользователи смогут касаться или кликать на элементы экрана, а управление будет меняться в зависимости от способа ввода. Например, если коснуться элемента в строке меню, появится больший набор элементов управления, оптимизированных для прикосновения. Будут поддерживаться жесты iPad — сведение пальцев для масштабирования и быстрая прокрутка.

Рожевий MacBook? Нові лептопи Apple вийдуть у «веселих» кольорах

Источник: MacRumors

Популярные новости

arrow left
arrow right
Названы 10 самых популярных смартфонов 2025 года
Розовый MacBook? Новые лэптопы Apple выйдут в "веселых" цветах
У Apple все хорошо: активированы 2,5 млрд устройств, $42,1 млрд прибыли из $143,8 млрд дохода
В НАТО признали iPhone пригодным для хранения секретных данных
Руководители Apple заселяются в отели рядом с заводами Samsung, чтобы "забронировать" оперативную память
Apple Pin: компания готовит ИИ-гаджет в формате AirTag, с камерами и микрофонами
iPhone 17e на подходе: Apple может представить "бюджетник" уже 19 февраля — рассказываем о ключевых обновлениях
Владелец MacBook Pro 2018 года бесплатно получил от Apple модель с M4 Max за более чем $4000
Фото и характеристики iPhone 17e слиты перед запуском: снова 60 Гц, Dynamic Island и цвет "лаванды"
Самый большой в истории Apple: iPhone Fold получит аккумулятор на 5500 мАч
Apple запускает подписку Creator Studio: 6 программ для творчества и ИИ за $13/месяц
ФБР не смогли "взломать" iPhone журналистки Washington Post из-за активированного режима блокировки
Следующие Apple AirPods получат ИК-датчики с камерами и +$50 к цене
Пользователи macOS 26 имеют проблемы с масштабированием окон из-за "фейковых" закругленных углов
Apple выпустила "пак" обновлений для iOS: совместимость с новым AirTag, скрытое местонахождение и возрождение 13-летнего iPhone
Новый Apple iPad Air от $599 получил чип M4, 12 ГБ ОЗУ и Wi-Fi 7
Дизайн iPhone Fold заставит фанов Apple "переучиться" пользованию смартфоном
Вышли Apple MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max: +30% производительности CPU, +50% GPU и 2х скорости SSD
Будильники на iPhone самостоятельно переходят в режим "без звука": как исправить?
Дефицит iPhone? NVIDIA подвинула Apple как крупнейшего заказчика TSMC
На Mac появилась функция ограничения заряда и компактная панель Safari
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить