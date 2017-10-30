Исследователи пытаются научить нейронную сеть создавать мобильные фотографии, сопоставимые по качеству со снимками с зеркальных камер

Группа учёных разработала систему нейронной сети, которая призвана придать снимкам со смартфона качество, сопоставимое с тем, которое обеспечивает цифровая зеркальная камера.

Изначально исследователи приступили к глубокому обучению системы, используя в качестве примеров снимки одной сцены, которые были получены при помощи смартфона и зеркальной камеры. Такой подход был эффективен, но лишь при улучшении фотографий для конкретного смартфона. Тогда был осуществлён переход к более сложной системе. Новой нейронной сети требуется лишь получить два набора фотографий с различных камер, чтобы понять, как перенести качество изображения с одного снимка на другой. Иными словами, пользователь может загрузить любой снимок и получить результат, совместимый в плане качества с целевой выбранной камерой. Опробовать данную возможность можно по следующему адресу.

Полученный результат не всегда можно назвать идеальным, но ряд улучшений всё же заметен. В частности, система позволяет улучшить экспозицию и цветопередачу. Но при этом иногда возникает зеленоватый оттенок, а некоторые снимки теряют детализацию, хотя и становятся более яркими. В целом, система позволяет достичь поставленную задачу по улучшению снимков, особенно при съёмке на старые мобильные устройства, которые создают фотографии плохого качества. Но на текущем этапе не следует ожидать трансформации фотографий в снимки, которые действительно похожи на результаты, получаемые на зеркальной камере. Если смартфон изначально создаёт плохие тёмные фотографии с низкой детализацией, то никакие улучшения не позволят воссоздать потерянную информацию.

Тем не менее, это ещё не конец. Исследователи намерены научить нейронную сеть исправлять изначальную съёмку. Например, при съёмке в пасмурный дождливый день искусственный интеллект сможет воссоздать более яркую и солнечную сцену. Правда, такой подход приближает технологию к созданию несуществующих снимков. Фактически, это будет улучшенный рисунок, а не фактическое отображение объективной реальности. Хотя многие пользователи будут согласны на такой результат – всё же лучше иметь красивый улучшенный снимок, чем унылое серое фото или вовсе не иметь ничего.

В нынешнем виде данная технология позволит улучшить базовое качество фотографий, получаемых с камер смартфонов. Но для этого потребуется её внедрение в будущие устройства и программное обеспечение. Как и раньше, более крупные матрицы и светосильные объективы позволят получать более качественные фотографии, чем камеры смартфонов. Но разница между снимками лучших и худших камер смартфонов будет уже не столь разительной.

Источник: Engadget