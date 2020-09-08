Италия инициировала расследование в отношении облачных сервисов хранения файлов Apple, Google и Dropbox

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Итальянское антимонопольное ведомство занялось расследованием работы облачных хранилищ Apple, Google и Dropbox. Всего антимонопольное агентство начало шесть расследований в отношении сервисов облачного хранения данных: Google Drive, iCloud и Dropbox.

Чиновники антимонопольного ведомства обеспокоены тем, что сервисы не могут адекватно объяснить, как пользовательские данные будут собираться и использоваться в коммерческих целях. Антимонопольный орган власти также расследует несправедливые положения в соглашениях на оказание услуг, условия, освобождающие сервисы от некоторой ответственности, и преобладание английских версий соглашений над итальянскими версиями.

В июле Италия начала антимонопольное расследование в отношении компаний Amazon и Apple, оно было связано с наушниками Beats. Власти хотят знать, было ли между компаниями достигнуто соглашение о запрете продавать наушники Beats и другие продукты Apple розничными продавцами, не участвующим в официальной программе Apple.

Отметим, в последнее время крупные технологические компании сталкиваются с усилением давления со стороны антимонопольных органов США и Европы.

Источник: Engadget