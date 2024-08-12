ITC возвращается на YouTube

Друзья, мы к вам с хорошей новостью — ITC перезапускает свой YouTube-канал.

Там уже можно просмотреть первый ролик — он тестовый, поэтому не судите строго:) В анонсе главный редактор сайта Тимур Ворона и руководитель отдела статей и обзоров Павел Чуйкин рассказывают, какие обновления ждут сайт и YouTube-канал ITC уже в ближайшее время (спойлер: готовим профессиональные видеообзоры гаджетов и интервью с интересными людьми, а для сайта запустим фичу, которая поможет избавиться от надоедливой рекламы за символическую плату).

Сейчас мы продолжаем формировать команду, которая будет отвечать за YouTube, и ждем ваших предложений и рекомендаций в комментариях.