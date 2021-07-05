Июльское обновление Microsoft Flight Simulator 2020 существенно повысит производительность игры на ПК





В рамках проведения недавнего стрима разработчики из Asobo Studio рассказали о некоторых деталях предстоящего обновления игры Microsoft Flight Simulator 2020. Его выход запланирован на 27 июля одновременно с релизом версии для игровых консолей Xbox Series X|S.

Как заявляют разработчики, в процессе подготовки консольной версии они частично переписали движок Microsoft Flight Simulator 2020 и оптимизировали работу на ПК. Благодаря этому удалось существенно повысить производительность игры. Например, если раньше связка процессора Intel Core i7-9700K и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 Super обеспечивала частоту около 30 кадров в секунду, то после выхода обновления эта же связка обеспечит 2-кратный прирост производительности – до 60 кадров в секунду.

Разработчики уверяют, что они смогли оптимизировать потребление системных ресурсов на ПК. Так, после установки обновления Sim Update 5 нагрузка на процессор Core i7 из ролика снизилась на 25 %. Кроме того, существенно уменьшились требования к объёму оперативной памяти – с 16 ГБ до 4,7 ГБ. Дополнительно отмечается, что повышение производительности на ПК не связано с API DirectX 12. Соответствующая поддержка появится в игре позже в 2021 году.

Что касается игровых консолей, то игра Microsoft Flight Simulator 2020 обеспечит на них производительность 30 кадров в секунду. Но в случае Xbox Series X эта частота будет актуальна для разрешения 4K, а для Xbox Series S – для разрешения Full HD.

Источник: YouTube