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Июльское обновление Microsoft Flight Simulator 2020 существенно повысит производительность игры на ПК

Июльское обновление Microsoft Flight Simulator 2020 существенно повысит производительность игры на ПК

Июльское обновление Microsoft Flight Simulator 2020 существенно повысит производительность игры на ПК


В рамках проведения недавнего стрима разработчики из Asobo Studio рассказали о некоторых деталях предстоящего обновления игры Microsoft Flight Simulator 2020. Его выход запланирован на 27 июля одновременно с релизом версии для игровых консолей Xbox Series X|S.

Как заявляют разработчики, в процессе подготовки консольной версии они частично переписали движок Microsoft Flight Simulator 2020 и оптимизировали работу на ПК. Благодаря этому удалось существенно повысить производительность игры. Например, если раньше связка процессора Intel Core i7-9700K и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2060 Super обеспечивала частоту около 30 кадров в секунду, то после выхода обновления эта же связка обеспечит 2-кратный прирост производительности – до 60 кадров в секунду.

Разработчики уверяют, что они смогли оптимизировать потребление системных ресурсов на ПК. Так, после установки обновления Sim Update 5 нагрузка на процессор Core i7 из ролика снизилась на 25 %. Кроме того, существенно уменьшились требования к объёму оперативной памяти – с 16 ГБ до 4,7 ГБ. Дополнительно отмечается, что повышение производительности на ПК не связано с API DirectX 12. Соответствующая поддержка появится в игре позже в 2021 году.

Что касается игровых консолей, то игра Microsoft Flight Simulator 2020 обеспечит на них производительность 30 кадров в секунду. Но в случае Xbox Series X эта частота будет актуальна для разрешения 4K, а для Xbox Series S – для разрешения Full HD.

Источник: YouTube

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