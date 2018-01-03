Изображения и видео с трехмерными моделями смартфонов Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia L2 позволяют лучше оценить дизайн новинок

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал рендерные изображения смартфонов Sony Xperia XA2 и Xperia XA2 Ultra, которые ранее фигурировали в утечках как Sony H4133 и Sony H4233. Также опубликован рендер модели Sony Xperia L2.

Судя по изображениям, оба аппарата не получат популярный в последнее время полноэкранный дизайн, а будут довольствоваться дисплеями с привычным соотношением сторон 16:9. На нижней грани корпуса можно рассмотреть порт USB-C, а на верхней – 3,5-миллиметровый звуковой разъём. Боковые грани имеют минимальные размеры, а в верхней части лицевой панели доступная двойная камера. На задней панели расположены одиночный модуль камеры и сканер отпечатков пальцев. Кнопки включения и регулирования громкости расположены на правой боковой грани. Там же имеется выделенная кнопка для запуска приложения камеры. Размеры модели Xperia XA2 составляют 141,6×70,4×9,6 мм, вероятно, она содержит 5-дюймовый дисплей. Устройство Sony Xperia XA2 Ultra является более крупным, оно имеет размеры 162,5x80x9,5 мм, а диагональ экрана, судя по всему, составляет 6 дюймов.

По данным теста GFXBench, в смартфоне Xperia XA2 Ultra применяются процессор Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Камера на задней панели имеет разрешение 21 МП, а как минимум один из сенсоров на лицевой панели является 16-мегапиксельным. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Модель Sony Xperia XA2, судя по тесту GFXBench, содержит 5,2-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, процессор Snapdragon 630, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти. На задней панели имеется 21-мегапиксельный сенсор, а один из фотосенсоров на лицевой панели является 8-мегапиксельным.

Что касается смартфона Sony Xperia L2, то он незначительно отличается в плане дизайна от упомянутых выше устройств. Тем не менее, устройство содержит небольшие боковые рамки вокруг дисплея, порт USB-C на нижней грани корпуса и 3,5-миллиметровый звуковой разъём на верхней грани. На лицевой и задней панелях расположены одиночные модули камер. Судя по имеющимся данным, модель Sony Xperia L2 содержит процессор Snapdragon 630 и 4 ГБ оперативной памяти. Дисплей является 5,5-дюймовым, но его разрешение не уточняется. В качестве операционной системы используется версия Android 7 Nougat. В предыдущей модели использовалась панель с HD разрешением.

Источник: gizmochina, gsmarena