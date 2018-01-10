К 2025 году каждый пятый автомобиль во Львове должен быть электрическим

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В последнее время власти разных зарубежных городов анонсируют самые разные государственные программы и инициативы, призванные ускорить распространение электромобилей. И вот сейчас Львов первым из украинских городов принял Концепции развития электромобильности, согласно которой к 2025 году электромобили должны составлять не менее 20% от общего количества частных автомобилей, зарегистрированных в этом городе.

Соответствующий документ, разработанный совместно с общественной организацией «Екологічні ініціативи» и экспертами в области электромобилей, был принят депутатами Львовского городского совета на недавнем пленарном заседании.

Как сообщает пресс-служба Львовского городского совета, целью этой концепции является снижения уровня загрязнения воздуха, уменьшение шумовой нагрузки, привлечение инвестиций на соответствующие проекты и сокращение количества транспортных средств на двигателях внутреннего сгорания.

Отметим, что отдельно в документе прописаны планы по электрификации общественного и коммунального автопарка города – не менее 40% и 50% соответственно к тому же 2025 году.

На основании этой концепции в будущем будут разработаны более конкретные программы по различным направлениям, где конкретно будут прописываться цели, задачи и сроки выполнения.

Как сообщается на сайте Львовского городского совета, в городе Львов зарегистрировано более 150 тыс. транспортных средств, из них 11 тыс. грузовых и свыше 600 автобусов. Ежегодно они потребляют более 250 тыс. тонн горючего.

Напомним, не так давно мы рассказывали о том, что власти китайского города Шэньчжэня электрифицировали весь свой парк общественных автобусов, закупив более 16 тыс. электробусов

Источник: Львовский городской совет