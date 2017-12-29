Китайский город Шэньчжэнь электрифицировал весь свой парк общественных автобусов – более 16 тыс. единиц

Власти китайского города Шэньчжэнь заявили о полном переводе своего автобусного парка на использование электрической энергии. И теперь по городу курсирует 16359 тыс экологически чистых автобусов. Ранее применялись автобусы с дизельными двигателями.

Вместе с тем, в городе было установлено 510 зарядных станций и дополнительные 8 тыс. точек зарядки. Каждая из них может полностью восстановить заряд батареи автобуса всего за 2 часа. А если не дожидаться полной зарядки, то каждая точка сможет обслужить до 300 автобусов в сутки. Таким образом, новая инфраструктура позволит в любое время заряжать половину всего нового парка электробусов. По предварительным подсчётам, переход на электрические двигатели позволит отказаться от закупки 345 тыс. тонн топлива в год и снизить объёмы выброса диоксида углерода на 1,35 млн тонн. Для запуска проекта потребовалось привлечь дотацию в сумме $490 млн.

Это не единственная экологическая инициатива властей города Шэньчжэнь. Уже более половины всех фабрик в городе переведены на использование электрической энергии, а к 2020 году планируется полностью избавиться от использующих газ промышленных предприятий.

Источник: Engadget