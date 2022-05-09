К весне 2023 года ЕС внедрит новые правила регулирования для IT-гигантов и сможет штрафовать их до 10% от глобального оборота (до 20% за повторное нарушение)

Европейский союз намерен начать применять Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) весной 2023 года. Об этом заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер. Ранее она говорила, что законодательство с новыми правилами для сдерживания власти крупных технологических компаний вступит в силу уже в октябре этого года.

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Вестагер полагает, что Еврокомиссия будет готова действовать против любых нарушений, допущенных «привратниками» (категория крупных IT-компаний, включающая Meta, Apple, Google, Microsoft и Amazon) как только законы вступят в силу. Закон DMA определяет в качестве «привратников» компании, которые имеют рыночную капитализацию более €75 млрд (около $82 млрд) и владеют социальной платформой или приложением с охватом не менее 45 млн пользователей в месяц. Эти организации могут быть оштрафованы в размере «до 10% от их общего мирового оборота в предыдущем финансовом году», если будут обнаружены нарушения правил DMA. В случае повторного нарушения размер штрафа увеличивается до 20%. Однако на текущий момент закон DMA всё еще нуждается в окончательном одобрении Совета и Парламента ЕС.

В соответствии с DMA, у привратников будет 3 месяца, чтобы заявить о своём статусе в Комиссию, после чего следует 2-месячный период ожидания для получения подтверждения от ЕС. К тому же, по словам Вестагер, ещё предстоит создать новые структуры в Комиссии, нанять персонал, подготовить IT-системы, разработать дополнительные юридические тексты и уведомления. Таким образом, вряд ли разбирательства ЕС с IT-гигантами станут достоянием общественности ранее конца 2023 года.

Источник: The Verge