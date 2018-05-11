Кабмин продолжает дерегуляцию бизнеса: отменены печати и бумажные копии электронных документов

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Во время проведения заседания Кабинета Министров Украины в четверг 10 мая правительство утвердило пакет решений о дерегуляции бизнес-отношений в Украине. Благодаря этому планируется упростить ведение предпринимательской деятельности в стране. Разработкой предложения занималось Минэкономразвития совместно с Офисом эффективного регулирования (BRDO).

Результатом заседания Кабмина стало упразднение обязательного использования печатей и штампов хозяйствующими объектами. Изменения касаются сфер торговли и услуг:

отметки о продлении гарантийного срока сложных бытовых товаров нужно заверять подписью, а не печатью;

больше не нужно использовать печати при подаче информации по запросу Госинформмониторинга;

на ценниках алкоголя печать заменили подписью ответственного лица;

для АЗС отменили норму, при которой нефтепродукты нельзя было принимать, если пломба на цистерне не соответствовала оттиску печати на товарно-транспортной накладной.

Кроме того, исчезла норма о необходимости дублировать в печатном виде документы, составленные в электронной форме.

Также правительство утвердило ввод так называемого риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности. Он позволяет сэкономить ресурсы государства на проверках: их станут проводить в зонах максимального риска. При этом нагрузку на добросовестных предпринимателей снизят. Для оценки ситуации также принят ряд методик. Они позволят разработать критерии оценки риска и унифицированные формы для проверочных актов. Ранее у государства не было единых критериев для сбора и обработки и анализа информации.

Также Минэкономразвития ожидает, что риск-ориентированный подход позволит создать аналитическую систему. Ее данные помогут проверяющим лучше определять самые рисковые предприятия для осмотра, а предпринимателям — оценивать качество работы инспекторов и нагрузку, созданную регулированием.

Еще одно решение касается института саморегулирования бизнеса в Украине. Правительство приняло концепцию его реформирования. Считается, что это позволит бизнесу забрать у государства функции регулирования разнообразных сфер предпринимательства. Бизнесы смогут объединяться в саморегуляторные организации.

На заседании также обеспечили выполнение новых мер из стратегии развития малых и средних предприятий (далее — МПС) до 2020 года. Стратегия создана, чтобы заменить нынешнюю инфраструктуру, существующую для поддержки этого сегмента. В частности, она должна обеспечить доступ МПС к нужным ресурсам (финансовых, информационным и т.д.), снизить регуляторную нагрузку и повысить эффективность государственной политики, направленной на поддержку МСП. Для решения этих проблем планируется создать портал МСП на базе сайта Минэкономразвития, создать офис МСП при Минэкономразвития, а также запустить пилотные проекты в области гарантирования кредитов и создания региональных центров поддержки предпринимательства.

Источник: AIN