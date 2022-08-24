Как изменить место сохранения файлов и путь установки приложений в Windows 11

При попытке сохранить файл в Windows 11 система предлагает в качестве места сохранения папку по умолчанию, расположенную на системном диске. То же касается и пути установки приложений.

Если в системе есть несколько накопителей данных или логических разделов, нередко возникает желание поменять путь сохранения или инсталляции по умолчанию на более удобный. Сделать это можно с помощью системного приложения Настройки.

Меняем пути сохранения по умолчанию в Windows 11

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1. Откройте Настройки из главного меню

2. Щелкните на вкладку Система

3. Перейдите в раздел Хранилище

4. В разделе Управление хранилищем нажмите Дополнительные параметры хранилища

5. Выберите параметр Где сохраняется новый контент

6. Используйте раскрывающееся меню Новое приложение будет сохранено в и выберите место, куда приложения будут устанавливаться автоматически

7. Нажмите кнопку Применить

8. Используйте раскрывающееся меню для каждого вида файлов (Музыка, Фото и видео, Фильмы, Карты) и выберите новое место для сохранения по умолчанию

9. Нажмите кнопку Применить для каждого параметра

После выполнения этих действий при следующей загрузке приложения из Магазина Microsoft оно будет установлено в новом месте на диске. Кроме того, при следующем сохранении файла новое местоположение будет отображаться как новый путь по умолчанию для автоматического сохранения содержимого.

Источник: Windows Central