В Microsoft Store теперь можно восстанавливать все ранее установленные приложения на новый ПК с Windows 11

На Microsoft Build 2022 корпорация объявила о нескольких нововведениях для Microsoft Store в Windows 11. Например, пользователи получат возможность восстановить все свои приложения на другом ПК. В нынешней версии Microsoft Store нет никакого способа автоматически восстановить приложения, поэтому пользователям Windows приходится вручную устанавливать приложения из своей библиотеки на новом ПК.

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Восстановление приложений будет очень кстати для пользователей, которые часто меняют компьютеры, или разработчиков, регулярно использующих виртуальные машины и несколько устройств.

Появится новая рекламная платформа для разработчиков Microsoft Store Ads. Например, разработчик музыкального приложения сможет создать рекламную кампанию, чтобы представить свое приложение аудитории, которая любит музыку или любит создавать музыку. Вскоре запустят пилотную программу для тестирования и сбора отзывов; разработчики, заинтересованные в участии, могут зарегистрироваться в список ожидания.

Microsoft также улучшила поиск приложений в фирменном магазине для Windows 11. Кроме того, вскоре может появиться новая функция поиска приложений через меню «Пуск», откуда их будет легко установить.

Используя новые GitHub Action или Rest API, разработчики смогут автоматизировать отправку приложений и управлять ими непосредственно через CI/CD. Отличным примером является Microsoft PowerToys.

Microsoft Store теперь открыт для всех разработчиков Win32 (.NET, C++, Electron, Flutter, Qt, Rust и других).

Также сегодня стало известно, что Microsoft начнет поддержку сторонних виджетов в Windows 11 уже в конце 2022 года.