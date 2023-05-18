Как уберечься от мошенников – советы Госспецсвязи [инфографика]

Госспецсвязи разработала перечень рекомендаций, позволяющих обезопасить свои учетные записи от постороннего доступа и деньги – от кражи. Как отмечает ведомство, несмотря на полномасштабную войну, мошенники никуда не делись. Напротив, участились случаи, когда людей пытаются обокрасть с помощью новых схем. В качестве примера спекулируют на теме финансовой помощи, рассылая фейковые сообщения о помощи ВПЛ.

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Чтобы не попасть в ловушку мошенников, Госспецсвязи советует использовать надежные пароли для доступа к социальным сетям, банковским аккаунтам и сайтам, где хранятся персональные данные. Надежный пароль должен содержать случайную комбинацию символов, цифр, прописных и строчных букв. Длина пароля должна быть больше 8 символов. А для каждого сервиса или почтового ящика необходимо создавать индивидуальный пароль.

Однако одного пароля – недостаточно. Если есть возможность, необходимо настроить двухфакторную аутентификацию. Ведь даже при попытке взлома пользователь получит уведомление с просьбой подтвердить вход.

Для защиты смартфона от постороннего доступа рекомендуется установить экранный пароль, графический ключ или активировать биометрическую аутентификацию для разблокирования устройства. Также советуют заменить стандартный PIN-код на SIM-карте и отключить возможность удаленной замены SIM-карты.

Также отмечается, что следует быть осторожными при получении в мессенджерах сообщений с просьбой открыть файл или ссылку. Отмечается, что государственные органы не рассылают сообщения с просьбой открыть файл и не просят данных банковских карт.

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Вдобавок Госспецсвязи приводит наиболее распространенные мошеннические схемы:

Фейковая «денежная помощь»

Ваша банковская карта заблокирована

Подписка на товар или услугу

Ваш родственник совершил ДПТ или попал в полицию

Напомним, Нацполиция ликвидировала масштабную мошенническую фишинговую схему – злоумышленники обманули более 10 тыс. человек и выманили около 15 млн грн.