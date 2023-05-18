10 тис. постраждалих, 15 млн грн збитків, 56 зловмисників — Нацполіція ліквідувала масштабну шахрайську фішингову схему

Нацполіція провела масштабну спецоперацію з ліквідації великої шахрайської мережі, жертвами якої стали понад 10 тис. громадян.

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Слідчі дії проходили у 20 регіонах, а участь в операції брали понад 500 правоохоронців. Також розслідуванню сприяв відділ протидії шахрайству МоноБанка. У результаті Нацполіція викрила 56 зловмисників. Вони розсилали фішингові посилання для отримання даних про банківські картки громадян, отримували доступ до рахунків та виводили з них гроші. Сума збитків становить приблизно 15 млн грн, проте під час розслідування вона ще може збільшитись.

Поліцейські встановили 11 спільнот, де розміщувались оголошення з приводу «підробітку». Охочі до легких грошей мали створювати й розсилати фішингові посилання, які дуже схожі на посилання офіційних ресурсів, для отримання даних банківських карток громадян. Фішинг маскували різними способами: від пропозицій оформлення грошових виплат до продажу різних товарів, здебільшого – побутової техніки.

Потенційних жертв шукали на торгових онлайн-майданчиках. Зловмисники писали продавцям товарів, видаючи себе за покупців. Листування переводили у сторонні месенджери, туди надсилали фішингові посилання. На шахрайських сайтах пропонувалося ввести дані банківської картки нібито для зарахування грошей за проданий товар. Після цього інформація про банківські картки ставали відомі зловмисникам. Надалі вони виводили гроші громадян на підконтрольні рахунки.

Працівники поліції ідентифікували 56 зловмисників та провели обшуки за місцями їх проживання у 20 областях України. За їх результатами вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки, які використовувалися у протиправній діяльності.

Слідчі розслідують кримінальні провадження за ч. 3, 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкції передбачають:

ч. 3 – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років

ч. 4 – позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Джерело: Кіберполіція