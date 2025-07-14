Новости Крипто 14.07.2025 comment views icon

Какая «досада»: блокчейн-разработчик из россии потерял криптовалют на $500 тыс. из-за поддельного расширения для Cursor

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Какая «досада»: блокчейн-разработчик из россии потерял криптовалют на $500 тыс. из-за поддельного расширения для Cursor

Блокчейн-разработчик из рф потерял около $500 тыс. в криптовалюте из-за установки вредоносного расширения для редактора кода Cursor AI. Пострадавший искал обычное расширение для подсветки синтаксиса языка Solidity, но загрузил поддельную версию.

Он искал в магазине расширений для браузера Cursor AI по запросу «solidity» и выбрал расширение «Solidity Language», которое имело 54,000 загрузок. Как оказалось, это был фейк — хакеры скопировали описание с оригинального расширения (которое имело 61,000 загрузок) и создали поддельную версию. Хакерское расширение отображалось выше в результатах поиска из-за алгоритма ранжирования. Хотя оно имело меньше загрузок, его обновили позже (15 июня 2025 года) по сравнению с оригиналом (30 мая), что повысило его позицию в поиске.

Вместо подсветки кода, расширение загружало вредоносный PowerShell-скрипт с сервера, затем устанавливало программу удаленного управления ScreenConnect. Далее шла загрузка трояна для кражи данных. Хакерское расширение собирало информацию с браузеров, email-клиентов и криптокошельков.

После удаления первого поддельного расширения 2 июля 2025 года, хакеры опубликовали новое с точно таким же названием как оригинал — «solidity». Они даже имитировали имя разработчика. На первый взгляд, имена разработчиков выглядят идентично, но легальный пакет от juanblanco, а вредоносный — juanbIanco (с большой буквы «I»). Шрифт, используемый Cursor AI, делает строчную букву l и заглавную I идентичными.

Поэтому в результатах поиска появились два, на первый взгляд, идентичных расширения: легальное с 61 тыс. загрузок и вредоносное с 2 миллионами загрузок.

Источник: SecureList

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