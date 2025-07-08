Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

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29-летний Рене Турсиос из Сан-Франциско принял участие в 200 IT-хакатонах за два года, где часто выигрывал денежные призы и кредиты на программное обеспечение — амбициозное достижение как для человека, якобы не имеющего навыков программирования.

Обновлено: В оригинальном тексте The Standard говорится, что Турсиос «не имеет навыков программирования», в то время как после изучения его официального сайта и профиля в соцсетях, складывается противоположное впечатление.

Рене является профессиональным игроком в Yu-Gi-Oh!, любит каннабис и перепродает игрушки Лабубу, но большую часть своего времени посвящает участию в IT-хакатанах. С 2023 года и в настоящее время мужчина посетил более 200 мероприятий, где одержал несколько побед.

Турсиос является представителем нового поколения программистов — так называемых вайбкодеров, то есть людей, пишущих код с помощью чатботов.

«Рене — настоящий вайбкодер», — говорит АрДжей Москардон, друг Рене и коллега-хакер, который наблюдал, как Турсиос занял второе место на своем первом хакатоне в особняке AGI House в Гиллсборо. «Сначала все инженеры с престижными дипломами смеялись над ним. Но теперь они все делают то же самое».

Термин «вайбкодинг», который предложил в феврале соучредитель OpenAI Андрей Карпаты, описывает легкий и непринужденный способ кодирования с ИИ — когда человек не просто пишет строки кода, а описывает текстово то, что хотел бы создать, чат-боту, тогда как тот уже генерирует готовый результат. Однако Турсиос занимался вайбкодингом еще задолго до того, как эта техника получила название и популярность.

«Я не написал ни одной строчки кода», — вспоминает Турсиос свой первый хакатон, на котором он с помощью простого английского языка побудил ChatGPT создать программу, которая может конвертировать любую песню в Lo-Fi версию.

Когда организаторы объявили, что мужчина занял второе место, он закричал от радости.

«Ни один человек не знал, кто я, черт возьми, но это был мой поворотный момент. Я понял, что могу конкурировать с людьми, у которых есть дипломы и престижная работа».

Турсиос родился в Миссури и жил в семье дрессировщиков львов и медведей. Парень не поступал в колледж, а решил стать на путь профессионального игрока в японскую коллекционную карточную игру Yu-Gi-Oh. Впоследствии мужчине надоела кочевая жизнь в турнирах и он переехал с девушкой в Сан-Франциско, где в конце концов в 2022 году основал компанию по разработке инфраструктуры метавселенной — в то же время, когда ChatGPT выпустили в публичный доступ.

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Рене понимал, что за ИИ будущее, но его команда отказывалась принимать технологию:

«Мой главный инженер сказал: «Если вы еще раз попросите меня использовать искусственный интеллект, я уволюсь»», — вспоминает Турсиос, который в конце концов закрыл компанию и начал посещать хакатоны, чтобы понять, как использовать искусственный интеллект самостоятельно. «Я знал, что чем больше ты выигрываешь, тем больше вероятность того, что станешь лучшим игроком».

Турсиос посетил каждый из хакатонов, которые проводили в Сан-Франциско, а сейчас получил известность среди IT-компаний, как человек, который может создать проект с помощью ИИ за считанные часы — тогда как обычно опытные разработчики тратят на это недели.

Сейчас вайбкодер проводит собственные семинары, где учит новичков и опытных айтишников максимально эффективно использовать искусственный интеллект для кодирования.

Вайбкодинг сейчас активно используют не только новички, но и такие техногиганты как Amazon или Google: в первой, к примеру, используют технику для повышения производительности работников и сейчас планируют внедрить официальное использование инструмента Cursor; тогда как босс Google Сундар Пичаи хвастался, что около 30% кода в компании уже пишет ИИ.

Вышеупомянутый Cursor, разработанный стартапом с 60 сотрудниками, достиг показателя регулярного дохода в $100 млн в январе 2025 года, менее чем за два года с момента запуска. Другая компания, Windsurf, которая запустила собственный инструмент для генерации кода в ноябре 2024 года, уже имеет $50 млн годового дохода.

Напомним, что прошлогодний опрос показал, что около 76% айтишников уже использовали или планируют использовать инструменты ИИ в процессах разработки.

Источник: dev.ua, sfstandard

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Favbet Tech — украинская продуктовая компания, разработчик iGaming-решений. Входит в топ-50 крупнейших IT-компаний Украины по версии DOU. Специализируется на высоконагруженных системах, облачной инфраструктуре и искусственном интеллекте. В 2025 году стала инициатором создания АИ-комитета Ассоциации «ИТ Ukrainе» — первого отраслевого объединения, занимающегося вопросами развития АИ на уровне бизнеса и государства.