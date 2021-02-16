Камера Sony FX3 получит полнокадровый сенсор, поддержку записи видео 4K/120p и цену €3800

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Как сообщают осведомлённые источники, уже в скором времени компания Sony намерена официально представить новую полнокадровую камеру FX3. Это будет модификация беззеркальной полнокадровой модели Sony A7S III, ориентированная на съёмку видео.

Сообщается, что камера Sony FX3 получит 12-мегапиксельный сенсор, встроенную систему стабилизации изображения и поворотный дисплей. Устройство сможет записывать видео в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду. О поддержке разрешения 8K не сообщается. Для хранения отснятого материала предлагается использовать две карты памяти CFexpress.

В верхней части корпуса расположены три стандартные штативные резьбы и горячий башмак. Таким образом, видеографы не будут ограничены в размещении и закреплении дополнительных аксессуаров, таких как подсветка, внешние микрофоны или дисплеи. По данным источников, эта модель станет самой компактной в серии Cinema Line.

Как ожидается, официальная презентации новой камеры Sony FX3 состоится 23 февраля во время проведения выставки CP+, посвящённой фототехнике. В этом году мероприятие будет проходить исключительно в онлайн-формате. По предварительным данным, рекомендованная розничная цена новинки составит €3795.

Источник: Engadget